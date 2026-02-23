Serie A: Fiorentina venció a Pisa y salió de la zona de descenso
Moise Kean selló el 1-0 en el Artemio Franchi
Moise Kean celebró su octavo gol del torneo al sellar la victoria de Fiorentina a los 13' del partido disputado en el estadio Artemio Franchi.
Fiorentina, que alineó al brasileño Dodó (amonestado y reemplazado a los 78'), escaló al decimosexto puesto con 24 puntos, la misma cantidad que Cremonese y Lecce, a los que supera por diferencia de gol (-9, -15 y -16, respectivamente).
A su vez, Pisa, que contó con el brasileño Nícolas y con el chileno Felipe Loyola (reemplazado durante el descanso) e incluyó a los 67' al colombiano Juan Cuadrado (amonestado), sigue penúltimo con 15 unidades, la misma cantidad que el colista Hellas Verona.
Partidos.
Viernes.
Sassuolo 3 - Hellas Verona 0.
Sábado.
Juventus 0 - Como 2.
Lecce 0 - Inter 2.
Cagliari 0 - Lazio 0.
Domingo.
Genoa 3 - Torino 0.
Atalanta 0 - Napoli 1.
Milan 0 - Parma 1.
Roma 3 - Cremonese 0.
Lunes.
Fiorentina 1 - Pisa 0.
Más tarde.
Bologna-Udinese.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Inter 64 26 21 1 4 62 21.
Milan 54 26 15 9 2 41 20.
Napoli 50 26 15 5 6 39 27.
Roma 50 26 16 2 8 34 16.
Juventus 46 26 13 7 6 43 25.
Como 45 26 12 9 5 41 19.
Atalanta 45 26 12 9 5 36 22.
Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35.
Lazio 34 26 8 10 8 26 25.
Bologna 33 25 9 6 10 34 32.
Udinese 32 25 9 5 11 28 38.
Parma 32 26 8 8 10 19 31.
Cagliari 29 26 7 8 11 28 35.
Genoa 27 26 6 9 11 32 37.
Torino 27 26 7 6 13 25 47.
Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39.
Cremonese 24 26 5 9 12 21 36.
Lecce 24 26 6 6 14 17 33.
Pisa 15 26 1 12 13 20 43.
Verona 15 26 2 9 15 19 46.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz (Como).
- Con 8: Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan); Moise Kean (Fiorentina) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino) y Andrea Pinamonti (Sassuolo).
Próxima fecha.
Viernes 27.
Parma-Cagliari.
Sábado 28.
Como-Lecce.
Hellas Verona-Napoli.
Inter-Genoa.
Domingo 1 de marzo.
Cremonese-Milan.
Sassuolo-Atalanta.
Torino-Lazio.
Roma-Juventus.
Lunes 2 de marzo.
Pisa-Bologna.
Udinese-Fiorentina. (ANSA).