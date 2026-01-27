Serie A: Franco Carboni al Parma

Para Nicolussi Caviglia, de 25 años, formado en las divisiones juveniles de Juventus y quien arriba desde Fiorentina, se trata de un regreso al equipo en el que jugó en la temporada 2020-21 y al que llega a préstamo desde Venezia, con opción de compra de su pase definitivo.

Carboni, de 22 años y quien también jugó en Venezia, arriba con una fórmula similar desde Empoli, actualmente en la Serie B, a préstamo de Inter, que también cedió a su hermano Ezequiel, de 20 años, a Genoa y recientemente a Racing Club de su país.

Los dos refuerzos de Parma se someterán mañana a los controles médicos de rigor antes de firmar su contrato y de ser presentados en sociedad (ANSA)