Serie A: gasperini vuelve como "enemigo"

"Creo no haber cambiado de como era en Bérgamo. Soy el mismo de siempre", agregó el hoy entrenador "giallorosso", quien consideró que "lo más importante para mí es haber dejado huella en este club y haber disipado el escepticismo que me rodeaba" y al reconocer que "no fue fácil cambiar de vida" después de tanto tiempo, pero aclaró que "profesionalmente estoy en una situación que me ilusiona mucho y en la que tengo mucha fe".

"Vuelvo con placer a esta ciudad porque con Atalanta escribimos una linda historia y yo, por mi parte, intenté dejar al equipo lo más alto posible", completó Gasperini, al considerar que "Roma tiene un plantel competitivo y el objetivo es hacerlo cada vez más fuerte. No hace falta adquirir demasiados refuerzos, sino que quien llegue aporte un valor agregado".

En ese sentido, apuntó a los rumores de un posible regreso al "Calcio" con el equipo de la capital del delantero Giacomo Raspadori, ex Sassuolo y Napoli que actualmente milita en Atlético Madrid, y dijo: "pregunten en España si está hecho" el pase, como afirman los medios de prensa ibéricos, aunque aclaró que "la llegada de un jugador no significa que todo vaya a cambiar. Esa es una visión distorsionada de las cosas".

En relación con el mercado de pases, Gasperini comentó que "es muy extraño y muy distinto al de los últimos años porque los clubes grandes están desatando, algo que nunca antes había sucedido", al considerar también que "hoy son muchos los equipos que pelean por el 'scudetto' y la clasificación a las Copas y que se encuentran separados por pocos puntos. Nosotros debemos seguir por este camino y estar atentos, pero mejorar no es solo una cuestión de dinero".

Su colega Rafaele Palladino también se refirió al retorno de Gasperini a Bérgamo y aclaró: "estoy enfocado solamente en el partido porque no se trata de un desafío entre él y yo, sino entre Roma y Atalanta. Nosotros tenemos que seguir sumando para escalar en la tabla ante un rival que llega entonado y tiene un excelente entrenador que hizo historia en Atalanta. Será un desafío estimulante para sus ex dirigidos y trataremos de ponerlo en apuros".

"Creo que será un partido de mucha intensidad que podría llegar a definirse por los duelos individuales", advirtió Palladino al explicar que "si a Roma la esperas atrás, te pelotea y si la atacas sin defenderte, te puede lastimar de contragolpe. Es un rival que puede complicarte incluso cuando tú tienes la pelota", completó el sucesor de un Gasperini que fue declarado ciudadano honorario de Bérgamo en 2019 en reconocimiento a su paso por Atalanta.

Roma no podrá contar mañana con Tommaso Baldanzi, marginado de la convocatoria por una dolencia muscular que acusó en la práctica de hoy en el recto femoral de su pierna derecha, lesión por la que será evaluado en los próximos días y que suma así una baja al plantel en el que faltarán también Lorenzo Pellegrini y el jamaiquino Leon Bailey, así como el franco-marroquí Neil El Aynaoui y el marfileño Evan Ndicka, que disputan la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

Por idénticos motivos faltarán en Atalanta (que sí contará con el brasileño Ederson) el goleador nigeriano Ademola Lookman y el marfileño Odilon Kossounou y tampoco estarán el neerlandés Mitchel Bakker, ni el zaguero Raoul Bellanova ante una Roma que anuncia como titulares a los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé junto con el delantero irlandés Evan Ferguson y el brasileño Wesley (el colombiano Devis Vásquez será suplente en la visita).

Roma, que se recuperó de la derrota en casa de Juventus al golear a Genoa en el Estadio Olímpico, marcha en el cuarto puesto de la tabla con 33 puntos, a tres de la cima, pero con un partido más que el líder Inter (36), el escolta Milan (35) y Napoli (34), que postergaron sus duelos de la decimosexta fecha por la Supercopa de Italia que consagró campeón en Riad al equipo de Antonio Conte (vencedor de Bologna en la final).

Décimo con 22 puntos marcha Atalanta, que celebró cinco victorias, sufrió otras tantas derrotas y empató en siete ocasiones, cifra solo superada por Pisa, penúltimo en el campeonato que igualó ocho, ganó uno y perdió los ocho restantes que disputó. (ANSA).