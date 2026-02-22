Serie A: Genoa goleó al Torino y complicó a Baroni

Genoa goleó por 3-0 como local al Torino por la vigésima sexta fecha de la Serie A y complicó la situación de Marco Baroni como DT del equipo "granata".

El británico Brooke Norton-Cuffy (21'), el ghanés Caleb Ekuban (40') y el brasileño Junior Messias (83') sellaron la victoria del Genoa del DT Daniele De Rossi en el estadio Luigi Ferraris.

"Estaba muy nervioso hoy. No sé por qué, a veces más, a veces menos, pero hoy sí. No es que me importara más, ni que ya estemos a salvo, ni que me preocupe menos por otros partidos.

Pero estos últimos tres o cuatro días he estado muy nervioso", admitió De Rossi.

"Me importaba mucho y estuve contento en la primera parte porque vi una gran actuación, en mi opinión. Luego, la expulsión hizo pensar que el partido estaba decidido, quizá también lo hizo pensar a algunos en el campo, porque en la segunda parte los vi un poco más relajados y no me gustó nada", analizó el DT del Genoa.

De Rossi, que alineó al mexicano Johan Vásquez e incluyó a los brasileños Júnior Messias y Alexsandro Amorim a los 65', aludía a la expulsión del turco Emirhan Ilkhan en el segundo minuto adicionado de la etapa inicial para Torino.

Por otra parte, De Rossi asumió la culpa de la actitud de su equipo en el campo durante la segunda parte: "probablemente transmití la energía equivocada al final de la primera parte, aunque luego me esforcé al máximo para que entendieran que seguía siendo un partido real y vibrante", explicó.

"No creo que Torino sea peor que nosotros. Creo que Baroni es un entrenador con mucha más experiencia que yo, sobre todo navegando en estas aguas. Si pienso en lo que más tenemos en Torino ahora mismo, quizás sea entusiasmo. Sé que es difícil allí, sé que hay cierto descontento, y sabía que cuando vienen a jugar aquí, somos uno. Somos 22 más 30 mil. Es duro jugar contra 30 mil personas", aseguró De Rossi.

El equipo y el DT fueron ovacionados por los "tifosi", que en la Curva Norte del estadio mostraron un cartel con el mensaje "Descansa en paz, pequeño Domenico" para recordar a Domenico Caliendo, el niño de 2 años que falleció ayer en Nápoles por complicaciones tras un trasplante de corazón dañado.

Con este resultado, escaló al decimocuarto puesto de la Serie A con 27 unidades, la misma cantidad que Torino, que alineó al chileno Guillermo Maripán (reemplazado durante el descanso) y al argentino Giovanni Simeone (amonestado y sustituido a los 68'), mientras que el colombiano Duván Zapata ingresó a los 60'.

Baroni y los directivos del Torino que viajaron a Génova se retiraron del estadio Luigi Ferraris sin dialogar con los periodistas, mientras que la prensa italiana adelanta que el DT corre riesgo de ser despedido.

"Fue una derrota dura, un mal día. Estoy un poco sorprendido porque tuvimos una buena semana y trabajamos bien. Sentía que estábamos preparados para este partido, pero en cambio entramos un poco flojos", reconoció el delantero y capitán del Torino, el croata Nikola Vlasic.

"Recibimos dos goles, y después de eso es difícil incluso con un jugador menos. Es un día realmente difícil para nosotros.

Tenemos que mirarnos a los ojos porque estamos en una situación difícil y tenemos que entenderlo cuanto antes, porque todavía hay tiempo, pero cada uno tiene que dar más", enfatizó Vlasic.

Consultado sobre el futuro de Baroni, el delantero croata respondió: "Soy un jugador, no quiero hablar de estas cosas. El club decide. Hablo por los jugadores, y cada uno debe dar más, y eso es lo que hay", insistió.

"Esto se debe a que necesitamos entender dónde estamos, estamos asumiendo muchos riesgos: aún hay tiempo, pero debemos reaccionar cuanto antes, porque perder 3-0 contra Genoa hoy, con todo respeto, no está bien", subrayó Vlasic.

"Espero que todos los jugadores den lo mejor de sí, porque este equipo no está listo para luchar por la permanencia en la Serie A, porque no sé cuántos jugadores aquí han luchado por evitar el descenso. Necesitamos reaccionar cuanto antes. Es todo lo que puedo decir", completó Vlasic. (ANSA).