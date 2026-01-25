Serie A: Genoa reaccionó a tiempo ante Bologna

El escocés Lewis Ferguson (35') y el danés Sebastian Otoa (47', en contra) marcaron los goles del Bologna, pero Genoa aprovechó el adversario se quedó con 10 hombres por la expulsión del arquero polaco Lukasz Skorupski para revertir el resultado.

El ucraniano Ruslan Malinovskyi (62'), el ghanés Caleb Ekuban (78') y Júnior Messias (en el primer minuto adicionado del complemento) marcaron los goles del Genoa, que escaló al decimotercer puesto con 23 puntos, seie más que Fiorentina, en zona de descenso con Hellas Verona y Pisa, ambos con 14 unidades.

La agonía de la victoria del Genoa incluso provó un infarto a un fanático local de 66 años, quien salvó su vida al ser asistido en la grada sur del estadio Luigi Ferraris con un desfibrilador de la red ANPAS.

El simpatizante fue intubado, estabilizado y trasladado al Hospital Villa Scassi de Génova Sampierdarena, donde se encuentra estable.

"Hago este trabajo para vivir estos días aquí, para vivir, también para vivir el Milan-Genoa, donde se te escapan dos puntos más en el último minuto, también para vivir partidos donde te tragas el sabor amargo de la boca, luego vas a casa, te quedas despierto toda la noche viendo el partido, y luego empiezas de cero y motivas a los chicos", afirmó Daniele De Rossi.

"Hacemos este trabajo por las emociones, por las ambiciones, y me gusta, me gustan ambas cosas: ser ambicioso y vivir de estas emociones aquí", agregó el entrenador del Genoa.

"Increíbles, emociones increíbles. Vivo este trabajo y este deporte con estas emociones. Me habría conmovido incluso si lo hubiera visto desde el sofá, jugando contra otros dos equipos, porque el fútbol es hermoso, y por eso también lo es. Hoy es un día terrible para Bologna, pero hermoso para nosotros", reflexionó De Rossi, quien reconoció la importancia de la expulsión de Skorupski.

"Jugaron media hora con uno menos, así que creo que eso marcó una gran diferencia, además de la calidad de nuestros jugadores.

No creo que sea cierto que empezáramos mal, porque jugamos bastante bien los primeros 20-25 minutos, fuimos agresivos y no les permitimos jugar demasiado", opinó el ex mediocampista campeón mundial con Italia en Alemania 2006.

"Jugamos un partido similar al suyo, intentamos enfocarnos en uno de sus puntos fuertes: los balones verticales, las segundas jugadas. Intentamos poner un jugador de ataque extra en el campo específicamente para atacarlos por detrás, y no siempre lo logramos. Creo que la moral dio un salto increíble, el estadio hizo el resto, y sobre todo los pies de mis jugadores", remarcó el DT del Genoa, que alineó al mexicano Johan Vásquez (reemplazado a los 74') e incluyó a Júnior Messias a los 56'.

De Rossi también ponderó el triunfo por la tabla de posiciones, en la que Genoa alcanzó al Cremonese, al Parma y al Torino: "tres puntos muy importantes porque la clasificación está muy ajustada, y lo sigue estando", resaltó.

"Estamos muy cerca de todos, y no debemos olvidar que los que están por debajo también lo están. Tres puntos, pero definitivamente cambia el ánimo. Incluso ganar 1-0 no habría sido lo mismo, porque estos son partidos épicos. Vivirlos en tu propio estadio te da una gran alegría. Esta noche comeré algo y luego lo veré con atención porque algo salió mal, probablemente debido principalmente a algunas de mis decisiones iniciales", completó De Rossi.

Por su parte, Bologna, que quedó octavo con 30 unidades, contó con el argentino Benjamín Domínguez, reemplazado a los 61' por Federico Ravaglia, quien ingresó tras la expulsión del Skorupski a los 57'.

"Hay 60 minutos y luego el resto tras la expulsión. En el poco tiempo que tuvimos, tocamos las áreas donde necesitamos mejorar, pero era impensable seguir así", analizó el DT del Bologna, Vincenzo Italiano.

"Mejoramos la posesión del balón, defendimos bien, creamos ocasiones y no concedimos nada a un rival que siempre es una fuerza formidable aquí en casa. Luego, como siempre digo, cuando te superan en número en este tipo de fútbol, ;;en mi opinión, sólo la fase defensiva se puede hacer diferente", argumentó Italiano.

"No nos superaron con balones, fueron tres centros, lo hicieron bien, pero después del minuto 60 todo cambió", insistió Italiano, quien expresó sus dudas por la decisión del árbitro Fabio Maresca de expulsar a Skorupski.

"No he vuelto a ver las imágenes, pero desde el campo tuve la impresión de que había cuatro o cinco jugadores del Bologna detrás de ese balón, a 40 metros del arco. Luego, al ver a Maresca dirigirse al monitor, pensé que la tarjeta cambiaría de color, pero no fue así", lamentó.

"Estamos cometiendo demasiados errores. En cada partido cometemos errores demasiado graves, demasiado graves, que comprometen el resultado, el partido, la tabla, todo. Estamos en una época como ésta, y estoy decepcionado porque llegamos con mucha confianza y la demostramos durante 60 minutos. Sigamos adelante", subrayó Italiano.

"Ahora mismo, estamos regalando demasiados goles, cometiendo demasiados errores, uno tras otro, en cada partido, y donde se pueden arreglar cosas, cometemos errores en otras. Necesitamos intentar mantener la consistencia y el equilibrio mental, porque no podemos arruinar ciertas actuaciones", enfatizó el DT del Bologna.

"Me alegró mucho ver al Genoa sin disparar durante 60 minutos porque estuvimos un poco frágiles en el último período. Viendo al equipo jugar con esta calidad, lamentablemente nos mantuvimos así hasta el minuto 60, y luego se nota el resto: todos los que patean pegan en el palo, todos hacen su tiro del domingo, pero cometimos un error que comprometió nuestro juego", concluyó Italiano. (ANSA).