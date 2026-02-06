Serie A: Genoa recibe al campeón

(di Francesco Tedesco) (ANSA) - GENOVA, 06 FEB - Napoli, último campeón del fútbol italiano, visitará mañana a Genoa en uno de los adelantos de la vigesimocuarta fecha al que llega más descansado que de costumbre tras su eliminación en la fase de liga de la Champions, situación que, a pesar restarle un ingreso importante económicamente hablando, le dio un respiro a nivel físico a un plantel diezmado por las lesiones.

Mucho se habló entre semana tras la victoria frente a Fiorentina que le pasó factura al equipo de Antonio Conte con la lesión de Giovanni Di Lorenzo, hecho que calentó más de lo habitual al entrenador de un Napoli que mañana tratará de afirmarse en el tercer puesto que ocupa con 46 puntos, a nueve del líder Inter, a cuatro del escolta Milan y uno por encima de Juventus.

Conte pudo preparar durante toda la semana este partido con el "Grifone" de Daniele De Rossi, que llega precedido por una derrota inmerecida y en tiempo adicionado frente a Lazio en el Olímpico de Roma, con un gol de penal, y que mañana rendirá examen ante el ocupante del trono en la Serie A, tal como reconoce el entrenador al afirmar que "sin tantos lesionados, Napoli estaría primero o quizás segundo en el campeonato".

"Nosotros peleamos por otros objetivos (la permanencia, pues Genoa marcha decimocuarto con 23 unidades, a seis de la antepenúltima Fiorentina, que será local mañana ante Torino)", explicó De Rossi, al afirmar que se siente "conforme con los refuerzos que sumamos, más allá de que no incorporamos ninguna figura en el mercado de pases, pero sí con las características que yo había pedido", explicó.

"El grupo está unido y trabajó con buen clima, lo cual me alegra mucho", destacó De Rossi al recordar que Napoli cuenta con "el técnico más ganador de los últimos años en Italia y no solamente. No vamos a encontrar a un rival debilitado, sino todo lo contrario, con ganas de revancha por su eliminación en la Champions", advirtió, aún cuando reconoció que "llega con ausencias importantes".

Entre los "soldados" que recupera Conte está el albano-kosovar Amir Rrahmani, quien iniciaría como titular tras haber superado la lesión que padeció el 17 de enero frente a Sassuolo y acompañaría en defensa a Alessandro Buongiorno y al brasileño Juan Jesús, posiblemente junto con el español Miguel Gutiérrez, la "ficha" que jugará tras la lesión que obliga a olvidarse por largo tiempo de Di Lorenzo.

El eslovaco Stanislav Lobotka y el británico Scott McTominay compartirán la tarea en el mediocampo con Leonardo Spinazzola y con Antonio Vergara, en tanto que el macedonio Elif Elmas tratará de abastecer al delantero danés Rasmus Hojlund, mientras el juvenil brasileño Giovane esperará junto con su compatriota Allison Santos y con el uruguayo Mathías Olivera su chance en el banco, en el que estará también el belga Romelu Lukaku.

"Tienen ausencias que obviamente condicionan el funcionamiento, pero al contar con un plantel tan amplio nos obliga a pensar que, sean quiénes sean los once titulares, será un partido difícil para nosotros y por eso habrá que estar muy atentos para no pasar sorpresas. Ellos son más fuertes que nosotros, pero jugando en casa esas diferencias podrían acortarse", destacó De Rossi.

El técnico de Genoa también cuenta con un refuerzo brasileño: Alexsandro Amorim, un juvenil mediocampista que llegó procedente del portugués Alverca y debutaría como titular porque "es un jugador con mucha calidad que se hizo notar de inmediato. Conoce los tiempos de juego y tiene personalidad. Estábamos buscando un jugador con sus características", admitió De Rossi.

En sentido contrario, no podrá contar con Tommaso Baldanzi, quien arrastra una dolencia muscular y sería reemplazado justamente por Amorim, como se desprende de las prácticas, que contaron con un observador de lujo: el ex zaguero argentino Walter Samuel, ex compañero de De Rossi en Roma y actual integrante del cuerpo técnico de la selección "albiceleste" campeona mundial al mando de Lionel Scaloni. (ANSA).