Serie A: Genoa sin aliento

Así las cosas, el equipo de Daniele De Rossi, que marcha apenas dos puntos por encima del antepenúltimo Hellas Verona, jugará sin su público cuando visite a Roma en el Estadio Olímpico el lunes, a Milan el 8 de enero en San Siro y a Parma diez días después en el Ennio Tardini por la decimoséptima, la decimonovena y la vigesimoprimera fechas, en cada caso.

Durante los incidentes en la previa de la derrota con Inter resultaron heridos 15 integrantes de las fuerzas de seguridad y cinco fanáticos de Genoa terminaron detenidos. El próximo duelo que jugará el "Grifone" como visitante con público propio será el 1 de febrero frente a Lazio en el Olímpico de Roma por la vigesimotercera jornada del torneo. (ANSA).