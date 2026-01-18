Serie A: gol y asistencia de Rybala para triunfo de Roma ante Torino

Malen, flamante incorporación del libro de pases del invierno europeo, abrió el marcador a los 27' tras recibir de Dybala, quien puso cifras definitivas a los 72' con su tercer gol de la temporada, el segundo en esta edición de la Serie A.

El equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini había abierto el marcador a los 23' con la misma fórmula, pues Malen completó una acción personal tras recibir de Dybala, pero el árbitro Daniele Chiffi anuló la jugada por offside del neerlandés al inicio de la acción.

"Esperaba que Malen fuera así. Tiene las características ideales para nuestro juego: con él, sus compañeros también mejorarán", confió Gasperini sobre el delantero neerlandés arribado del Aston Villa junto con su juvenil colega francés Robinio Vaz del Olympique de Marsella.

"Dimos un gran paso adelante con Malen y Vaz, ahora quedan otros 15 días del libro de pases y todo se puede mejorar y lo importante es tener las ideas claras. Tener a Ryan (Friedkin, Ndr) en Trigoria es un gran salto de calidad, un poco como Malen en el campo", bromeó Gasperini sobre el empresario y vicepresidente del club.

Con este resultado, el equipo "giallorosso", que alineó al brasileño Wesley y a Dybala (reemplazado a los 76'), cuyo compatriota Matías Soulé ingresó a los 52', suma ahora 42 puntos, siete menos que el líder Inter.

Además, Roma se dio el gusto de tomarse "revancha" del Torino, que quedó decimotercero con 23 puntos y había eliminado al equipo "giallorosso" en octavos de final de la Copa Italia tras haberle ganado por 1-0 en el estadio Olímpico por la tercera fecha de la Serie A.

"Perder ante tu propia afición duele y siempre te enfada. Por desgracia, recibimos el segundo gol en nuestro mejor momento, cuando podríamos haber empatado y pagamos caro tantos partidos en tan poco tiempo: jugar cada dos o tres días no nos ayuda", aseveró el DT del Torino, Marco Baroni, quien lamentó las bajas del equipo "granata".

"Lo estamos abordando codo a codo con el club y la directiva.

Creo en este equipo y estoy enfocado únicamente en el trabajo", remarcó Baroni, quien sufrió la ausencia del delantero colombiano Duván Zapata "por motivos personales", según explicó Torino oficialmente. (ANSA).