Serie A: Guida dirigirá Inter-Bologna

La jornada comenzará dos días antes, cuando Milan, escolta del Inter, visitará al Cagliari con el arbitraje de Rosario Abisso, mientras que Davide Massa estará a cargo del duelo que Napoli, campeón defensor y tercero en la tabla, jugará en campo de Lazio y también está previsto el domingo 4.

Por su parte, Michael Fabbri será el árbitro de la visita de Roma al Atalanta prevista el sábado 3, cuando Juventus será local del Lecce con el arbitraje de Giuseppe Collu.

Detalle de la designación de árbitros para los partidos de la fecha 18 de la Serie A.

Viernes 2 de enero de 2026.

Cagliari-Milan: Rosario Abisso.

Sábado 3 de enero de 2026.

Como-Udinese: Alberto Arena.

Genoa-Pisa: Daniele Chiffi.

Sassuolo-Parma: Ermanno Feliciani.

Juventus-Lecce: Giuseppe Collu.

Atalanta-Roma: Michael Fabbri.

Domingo 4 de enero de 2026.

Lazio-Napoli: Davide Massa.

Fiorentina-Cremonese: Federico La Penna.

Hellas Verona-Torino: Antonio Rapuano.

Inter-Bologna: Marco Guida (ANSA).