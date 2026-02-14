Serie A: Hay vida fuera del Clásico

Serán los dos adelantos que completarán una jornada en la que el "Clásico de Italia" que animarán el líder Inter y Juventus, que marcha en el cuarto puesto y está atrapando el último pasaje a la Champions, en el Giuseppe Meazza de Milán en el duelo que acapará la atención de la fecha.

Lazio, octavo con 33 puntos y seis por detrás de Atalanta, que está a dos de distancia de un Como que lo precede, dejó escapar el domingo lo que parecía ser un triunfo seguro en campo de Juventus, que empató en tiempo adicionado un partido que perdía por dos goles.

El primero en Turín lo festejó el español Pedro, quien sufrió el miércoles, en el triunfo por penales ante Bologna que le aseguró a Lazio el pasaje a semifinales de la Copa Italia, "un traumatismo en el tobillo derecho que compromete parcialmente la cápsula ligamentosa externa", aunque eludió lo que se suponía podía ser una fractura.

Lo informó el cuerpo médico del equipo de la capital al confirmar que el delantero ya "inició un programa de rehabilitación específico y será controlado períodicamente para definir los plazos de su recuperación", aunque mañana no estará y podría perderse también los próximos duelos con Cagliari y Torino, para volver posiblemente ante Sassuolo.

Ese fue el "daño colateral" que pagó el equipo de Maurizio Sarri por el triunfo que confirmó a Lazio como rival justamente de Atalanta en Copa Italia (chocarán en partidos de ida y vuelta el 4 de marzo y el 22 de abril) y que representó "una inyección anímica" para el equipo de Maurizio Sarri, según afirmó el arquero Ivan Provedel.

"Una victoria que sirvió para olvidarse del cansancio acumulado y que fue un premio porque veníamos de un período complicado en el que nos costó mucho obtener resultados positivos", explicó, al destacar que "el partido de mañana no tiene nada que ver con los que jugaremos por la Copa y saldremos a ganarlo", prometió.

Provedel, de paso, respaldó a Sarri al afirmar que "logra transmitirnos su pasión y nosotros intentamos responderle en cancha" y elogió a su colega de Atalanta, Marco Carnesecchi, "para mí, uno de los mejores arqueros del torneo a quien siempre admiré" y quien mañana se anuncia como titular al igual que el brasileño Ederson.

Con la misión de sumar un nuevo triunfo saldrá al ruedo también el Como de Fabregas, que en la previa del duelo con Fiorentina destacó: "Tenemos que hacerlo para poder preparar con mejor clima el siguiente partido con Milan, pero concentrados en este compromiso".

"Dependemos de nosotros mismos", agregó en la previa de un choque en el que Como tratará de aprovechar que cuatro de los cinco equipos que lo preceden en la tabla: Inter, Juventus, Napoli y Roma (el otro es Milan, que hoy derrotó a Pisa en el inicio de la fecha) chocarán entre sí en esta jornada.

Pero el español no se fía de la mala racha de Fiorentina, "un gran equipo y un club con mucha historia que ustedes conocen mejor que yo", recordó al destacar que "es comprensible que resulta sorprendente verla pelear tan abajo, pero la línea entre el triunfo y la derrota es muy delgada y se reforzó bien".

Tras haber eliminado a Napoli por penales en cuartos de final de Copa Italia, Como debe volver a enfocarse en el campeonato, en el que jugará dos partidos seguidos en apenas cuatro días: "Es difícil gestionar energías en este contexto, pero no puedo juzgarlo cuando no es uno el que confexiona los calendarios", admitió.

El equipo de Paolo Vanoli (eliminado por Como en octavos de final de Copa Italia) necesita imperiosamente la victoria pues marcha a tres puntos de distancia de Lecce, que lo precede en la tabla y es un rival directo en la lucha por la permanencia.

Las derrotas frente a Cagliari y Napoli y el empate con Torino del sábado pasado complicaron su objetivo después de haber logrado dos triunfos y dos empates que ilusionaron a sus aficionados y volvieron a poner en tela de juicio al entrenador que reemplazó a Stefano Pioli en noviembre.

El equipo de Florencia le pone todas las fichas a Moise Kean, quien formará dupla ofensiva con el israelí Manor Solomon, que llega precedido por sus dos goles en los últimos dos partidos, aunque deberá estar muy atento en defensa, comandada por el brasileño Dodó, pues enfrente estará el argentino Nico Paz, uno de los goleadores de Como junto con el griego Anastasios Douvikas, ambos con ocho festejos.

Ante Fiorentina, Fabregas apostaría por Paz y por su compatriota Alvaro Morata, para darle descanso al helénico pensando en el duelo con Milan, mientras que el argentino Máximo Perrone también iniciaría como titular en el local, mientras el venezolano Luis Balbo se anuncia como suplente en el visitante.

(ANSA).