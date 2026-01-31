Serie A: Hellas en caída libre

El equipo de Fabio Pisacane, quien el la previa advertía que este era "un duelo directo por la permanencia", demostró que aquel triunfo ante Juventus que parecía inmerecido en el mismo estadio Arena Cerdeña no fue casualidad y lo refrendó con una goleada que dejó a los dirigidos por Paolo Zanetti con más dudas que certezas en su afán de mantener la categoría.

Luca Mazzitelli a los 36', el turco Semih Kilicsoy al segundo minuto adicionado al primer capítulo, el ghanés Ibrahim Sulemana a los 84' y el tamvbién ingresado Riyad Idrissi a los 91' completaron la faena frente a unos 16 mil aficionados en un partido en el que el visitante pareció despedirse de la esperanza de llevarse al menos un punto cuando el sueco Amin Sarr recibió la segunda tarjeta amarilla y se fue a los vestuarios a los 51'.

Cagliari se afirmó en el duodécima puesto con 28 unidades, le sacó cinco de ventaja a Genoa, su imnediato seguidor que el viernes cayó por 3-2 frente a Lazio en Estadio Olímpico de Roma en el inicio de la fecha y se alejó un poco más de la zona de descenso en la que quedaron inmersos Hellas Verona y Pisa, ambos con 14 puntos, y Fiorentina, con 17 unidades, tras su derrota por 2-1 en campo del Napoli en otro de los adelantos de la jornada.

En el equipo sardo fue titular el colombiano Yerry Mina y observó atentamente desde el banco el uruguayo Agustín Albarracín, apenas arribado procedente de Boston River de su país y junto con su compatriota Juan Rodríguez Camejo, ante un Verona que contó con el argentino Nicolás Valentini desde el inicio y con el colombiano Daniel Mosquera desde los 58'.

(ANSA).