Serie A: Hellas Verona sin apoyo de sus "tifosi" ante Napoli

Di Bari ordenó esta medida tras una resolución del Comité de Análisis de Seguridad de Eventos Deportivos, con la aprobación de la jefatura de policía de Nápoles, que destacó "los aspectos de alto riesgo para el orden público y la seguridad que caracterizan el evento, atribuibles a la acalorada rivalidad entre aficiones opuestas, que recientemente ha derivado en incidentes violentos".

Napoli, campeón defensor, marcha en el tercer puesto de la Serie A con 34 puntos, dos menos que el líder Inter, escoltado a su vez por Milan (35), mientras que Hellas Verona se ubica antepenúltimo con 12 unidades, sólo por delante del Pisa (11) y de Fiorentina (9). (ANSA).