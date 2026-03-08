Serie A: hellas Verona sorprendió al Bologna

El británico Jonathan Rowe (49') abrió el marcador para Bologna, pero el danés Martin Frese (53') y el escocés Kieron Bowie (57') revirtieron el resultado para Hellas Verona, que incluyó al argentino Nicolás Valentini a los 82'.

A su vez, Bologna contó con el colombiano Jhon Lucumí y el argentino Santiago Castro, cuyo compatriota Benjamín Domínguez ingresó a los 77'.

Por su parte, Fiorentina y Parma igualaron 0-0 en el estadio Artemio Franchi, donde el equipo "violeta" alineó al brasileño Dodó, cuyo compatriota Gabriel Strefezza fue titular en Parma con los argentinos Mariano Troilo y Mateo Pellegrino (reemplazado a los 72'), cuyo connacional Christian Ordóñez ingresó a los 54'.

Viernes.

Napoli 2 - Torino 1.

Sábado.

Cagliari 1 - Como 2.

Atalanta 2 - Udinese 2.

Juventus 4 - Pisa 0.

Domingo.

Lecce 2 - Cremonese 1.

Bologna 1 - Hellas Verona 2.

Fiorentina 0 - Parma 0.

Más tarde.

Genoa-Roma.

Milan-Inter.

Lunes.

Lazio-Sassuolo.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 67 27 22 1 4 64 21.

Milan 57 27 16 9 2 43 20.

Napoli 56 28 17 5 6 43 28.

Como 51 28 14 9 5 46 21.

Roma 51 27 16 3 8 37 19.

Juventus 50 28 14 8 6 50 28.

Atalanta 46 28 12 10 6 39 26.

Bologna 39 28 11 6 11 37 34.

Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36.

Udinese 36 28 10 6 12 33 41.

Lazio 34 27 8 10 9 26 27.

Parma 33 28 8 10 10 20 32.

Cagliari 30 28 7 9 12 30 38.

Torino 30 28 8 6 14 27 49.

Genoa 27 27 6 9 12 32 39.

Lecce 27 28 7 6 15 20 37.

Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42.

Cremonese 24 28 5 9 14 22 40.

Verona 18 28 3 9 16 22 49.

Pisa 15 28 1 12 15 20 48.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 9: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Rafael Leao (Milan); Kenan Yildiz (Juventus) y Keinan Davis (Udinese).

- Con 8: Moise Kean (Fiorentina); Christian Pulisic (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Gianluca Scamacca (Atalanta).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).

- Con 6: Matías Soulé y Donyell Malen (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter); Andrea Pinamonti (Sassuolo) y Federico Bonazzoli (Cremonese).

Próxima fecha.

Viernes 13.

Torino-Parma.

Sábado 14.

Inter-Atalanta.

Napoli-Lecce.

Udinese-Juventus.

Domingo 15.

Hellas Verona-Genoa.

Pisa-Cagliari.

Sassuolo-Bologna.

Como-Roma.

Lazio-Milan.

Lunes 16.

Cremonese-Fiorentina. (ANSA).