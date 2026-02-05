Serie A: Hellas Verona y Pisa abren la fecha 24

Hellas Verona y Pisa, que igualaron 0-0 en la fecha 7, suman 14 puntos, tres menos que Fiorentina, el otro equipo que completa la zona de descenso de la tabla de posiciones de la Serie A, en cuya jornada 24 el equipo "violeta" recibirá el sábado 7 al Torino, decimotercero con 26 unidades.

"Mi único objetivo es la permanencia. Quiero recorrer un camino juntos, aunque sea durante muchos años, pero ahora mismo sólo tenemos que pensar en este campeonato y en la permanencia", aseveró el DT del Pisa, el sueco Oscar Hiljemark.

El entrenador sueco de 33 años firmó hasta junio de 2027 tras asumir en reemplazo de Alberto Gilardino, despedido después de la dolorosa derrota por 3-1 que Pisa sufrió como local ante Sassuolo por la fecha 23 de la Serie A.

"Intenté enviar inmediatamente un mensaje al equipo: el sistema táctico no cambiará, empezaremos de nuevo con una defensa de tres. De momento, no cambiaré este enfoque", adelantó Hiljemark durante su presentación oficial junto con el director deportivo Davide Vaira y el director general Giovanni Corrado.

"Todavía no hablé con Gilardino. Lo conozco bien, pero lo llamaré la semana que viene. Pisa es una ciudad que me gusta y ya conocía bien esta zona. Necesitaremos determinación para asegurar la permanencia. Los refuerzos están listos. (El colombiano Juan) Cuadrado será convocado, al igual que (el británico Samuel) Iling-Junior, que ya llegó", destacó el DT sobre el delantero arribado a préstamo del Aston Villa.

A continuación, Corrado agradeció entonces a Gilardino y a su cuerpo técnico "por su gran trabajo" y explicó que la decisión de despedirlos "fue muy difícil para nosotros, tanto a nivel personal como profesional".

"No queríamos culpar a nadie, pero la segunda parte en Milán (derrota por 6-2 contra el líder Inter en la fecha 22) y contra Sassuolo mostraron un equipo que parecía que podría sufrir en la tabla", argumentó Corrado.

Casualmente, también Hellas Verona estrenará entrenador mañana, pues Paolo Sammarco fue promovido del equipo Primavera (Sub-23) luego de la destitución de Paolo Zanetti tras la dolorosa derrota por 4-0 en campo del Cagliari por la fecha 23.

"Hay confianza y también conciencia del momento difícil del equipo, pero también del coraje apropiado del plantel. En estos tres días trabajamos duro para el partido contra Pisa", aseguró Sammarco.

"Considerando el libro de pases de invierno y a los jugadores a disposición no habrá muchos cambios, trabajamos duro. Los muchachos mostraron gran disponibilidad. La practicidad en el fútbol es fundamental. No debes sufrir y debes anotar un gol más que el rival", completó el DT del Hellas Verona. (ANSA).