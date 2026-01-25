Serie A: Hellas Verona y Udinese completan la fecha 22

Hellas Verona suma 14 puntos, la misma cantidad que Pisa y tres menos que Fiorentina, el equipo que completa la zona de descenso de la edición 2025-26 del torneo de la primera división del "Calcio".

Por su parte, Udinese marcha undécimo con 26 puntos y buscará aprovechar el mal presente del Hellas Verona para intentar iniciar una racha positiva en la segunda rueda de la Serie A.

"Viene Hellas Verona y necesitamos hacerlo mejor que en la primera parte contra Inter. Hemos trabajado con un par de jugadores, Hellas Verona es un rival difícil, y no podemos subestimarlo", enfatizó el DT del Udinese, el alemán Kosta Runjaic, al recordar la derrota por 1-0 contra el líder del torneo en la fecha 21.

"Esperamos tener más posesión que contra Inter, así que tendremos que gestionarla mejor, manteniendo el equilibrio en ambas fases, lo cual es crucial", añadió Runjaic, quien informó que Nicoló Zaniolo avanza en la recuperación de su lesión.

"Zaniolo es un jugador irremplazable para nosotros, único en sus características. Está trabajando para mejorar aún más, pero actualmente está lesionado y no estará disponible. Necesitamos pensar en cómo reemplazarlo", reconoció el DT alemán, quien tampoco podrá contar con el francés Hassane Kamara.

"No estoy frustrado, son cosas que pasan. Además de él y Zaniolo, (el polaco Adam) Buksa también es baja, y (el angoleño) Rui Modesto también ha tenido algunas molestias. Tenemos que adaptarnos. Los jugadores que salten al campo tendrán que encontrar las soluciones adecuadas", subrayó Runjaic.

"También tenemos a (el marfileño Vakoun) Bayo y (el senegalés Idrissa) Gueye, que podrían tener una oportunidad. Tenemos que concentrarnos en el partido. Más allá de la belleza del juego, necesitamos mostrar energía, disciplina y coraje. Necesitamos afrontar el partido con intensidad. Como equipo, necesitamos ganar el partido", remarcó el DT del Udinese.

La buena noticia para Runjaic es que contra Hellas Verona podrá volver a contar con el defensor zimbabuense Jordan Zemura, recuperado de una lesión que lo mantuvo inactivo durante un mes y medio.

"Todavía tenemos el entrenamiento de hoy, así que ya veremos. Se ha entrenado bien en los últimos días y puede desempeñar su papel, al igual que (Nicoló) Bertola, que tuvo una buena actuación contra Napoli (triunfo 1-0 en la fecha 15, Ndr).

(Kingsley) Ehizibue también puede jugar un partido allí si es necesario", adelantó Runjaic en alusión al defensor alemán.

