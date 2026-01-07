Serie A: hicimos un partido serio, Chivu

"Siempre hay que demostrar lo que vales, ganar nunca es fácil.

Las condiciones meteorológicas eran las que había hoy, pero fuimos serios y maduros. Intentamos dominar y romper un bloque bajo, con 10 hombres detrás del balón", destacó Chivu tras la victoria en el Ennio Tardini.

"Al final, lo que importa es la victoria. Los chicos tuvieron una actitud extraordinaria. Los números y las estadísticas son agradables de leer, pero lo que cuenta es el rendimiento en el campo", agregó el DT rumano, que la temporada pasada logró la permanencia con Parma.

"El deseo, la ambición de continuar la temporada, no hay partidos que se puedan subestimar. El peligro está a la vuelta de la esquina. Hicimos bien en no conceder demasiado en los contraataques", consideró Chivu, quien aclaró que "no fue fácil jugar contra este Parma".

Inter lidera ahora la tabla de posiciones con 42 puntos, cuatro más que Milan, que mañana completará la fecha como local ante Genoa (15), y Napoli, al cual el equipo "neroazzurro" recibirá el domingo 11 por la vigésima jornada del torneo, en la que el rojinegro visitará ese mismo día a Fiorentina, antepenúltima con 13 unidades. (ANSA).