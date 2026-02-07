Serie A: Hojlund al rescate

Hojlund igualó el marcador a los 20' y lo sentenció en el quinto minuto adicionado, de penal, para que el equipo de Antonio Conte celebrase su decimoquinta victoria en el campeonato en un partido que arrancó perdiendo y jugó con un hombre menos desde los 76' por la expulsión del brasileño Juan Jesús a los 76'.

El ucraniano Ruslan Malinovskyi abrió la cuenta, también desde los 12 pasos, para el "Grifone" de Daniele De Rossi cuando se jugaban apenas tres minutos en el estadio Luigi Ferraris, pero el británico Scott McTominay dio vuelta el marcador para el visitante a los 22', siendo de Lorenzo Colombo el empate parcial a los 57'.

El segundo de Hojlund en el cierre del partido definió el pleito y fue octavo del danés en el torneo, para alcanzar al griego Tasos Douvikas y al argentino Nico Paz, goleadores del Como; al estadounidense Christian Pulisic, del Milan, y al turco Kenan Yildiz, de Juventus, en el segundo puesto de la tabla de artilleros (todos por detrás del capitán argentino de Inter, Lautaro Martínez, que celebró 13).

La victoria del Napoli, que en la próxima jornada recibirá el domingo a Roma después de enfrentar a Como (el martes también como local) por el pasaje a las semifinales de la Copa Italia, resultó sufrida, pero merecida porque el campeón de la Serie A dio una muestra de carácter tras la expulsión de Juan Jesús y la lesión de McTominay que amenazaban con complicarle la tarde.

Genoa también demostró que puede pelear de igual a igual con cualquier rival, pero volvió a tropezar con la misma piedra, pues venía de perder por idéntico marcador y con un gol de penal en el décimo minuto adicionado frente a Lazio en su visita al Estadio Olímpico el viernes de la semana pasada en el duelo que abrió la vigesimotercera jornada, en la que Napoli cantó victoria de local frente a Fiorentina.

La falta cometida por el franco-marfileño Maxwel Cornet sobre Antonio Vergara y que el árbitro Davide Massa sancionó con penal tras consultar al VAR, le permitió a Holjund celebrar un doblete y a Napoli cantar victoria ante un Genoa que lo tenía acorralado, pero falló en la puntada final y quedó con 23 puntos en el decimocuarto puesto, a seis de distancia de la antepenúltima Fiorentina, que a continuación cerraba la jornada ante Torino en el Artemio Franchi.

Con el último suspiro festejó Napoli, que tras su eliminación en la fase de liga de la Champions puede enfocarse definitivamente en la defensa de su corona en la Serie A y que hoy perdió a McTominay al final del primer capítulo (lo reemplazó el recién llegado brasileño Giovane Santana, sustituído a los 77' por el uruguayo Mathías Olivera), sumando una nueva baja a la larga lista de lesionados que diezmó su plantel.

El también brasileño Allison Santos, arribado en el mercado de pases desde Sporting de Lisboa, permaneció en el banco de suplentes junto con el goleador belga Romelu Lukaku, recuperado de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante largo tiempo, ante un Genoa que tuvo al mexicano Johan Vásquez en el once inicial y al brasileño Junior Messias desde los 74'.

Sabor amargo para el equipo local, que había arrancado ganando casi desde el vestuario pues abrió el marcador tras un error de Alessandro Buongiorno que obligó al arquero Alex Meret a cometerle infracción al portugués Vitinha cuando se jugaban apenas 19 segundos del partido, pero que se fue al descanso abajo en el marcador con el primer gol de Hojlund y el convertido por McTominay apenas dos minutos más tarde.

El tanto de Colombo, tras otro error de Buongiorno, para el 2-2 y la expulsión de Juan Jesús parecían inclinar la balanza en favor de los dirigidos por De Rossi, que terminarían desaprovechando sus opciones y se quedarían con las manos vacías ante un rival superior técnica y físicamente que se abrazó al triunfo con ese penal inesperado en tiempo adicionado que el danés trocó por gol para dejar sin nada y más complicado en su lucha por la permanencia a un Genoa que en la próxima fecha visitará a Cremonese. (ANSA).