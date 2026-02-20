Serie A: "Indulto" a Kalulu rechazado

Lo confirmó el club turinés al dar a conocer públicamente la negativa de Gravina a concederle la "gracia" al futbolista, como había solicitado Juventus al recordarle "la clara injusticia" de la que fue víctima al recibir la segunda amonestación por parte del árbitro Federico La Penna por una falta que simuló Alessandro Bastoni.

El propio Bastoni se disculpó públicamente por lo sucedido sobre el final del primer tiempo en el Giuseppe Meazza, que terminó desvirtuando un Clásico entretenido y atentó contra las opciones de la Juve que entrena Luciano Spalletti de ganarlo, mientras que La Penna, que recibió amenazas de muerte, sería "parado" por un mes debido a su error.

"El indulto a Kalulu sería lo más justo porque fueron dos justicias evidentes las que sufrimos", dijo hoy Spalletti en la previa del duelo que su equipo jugará mañana en Turín frente al Como por la vigesimosexta fecha del campeonato italiano.

Spalletti sabía de antemano que eran escasas las posibilidades de que eso ocurriera como para poder sumar al francés a la convocatoria, pero quiso decir lo suyo después de haber sido uno de los más equilibrados al final del Clásico, al punto que fue él quien evitó que la cosa pasara a mayores.

Debido al escándalo que estalló camino a los vestuarios, la justicia deportiva le aplicó una suspensión hasta el 31 de marzo al director general de Juventus, Damien Comolli, por haber insultado al árbitro y por su actitud agresiva hacia el mismo, al igual que al ex capitán y hoy dirigente Giorgio Chiellini, sancionado hasta el 27 de febrero.

Juventus tratará de sobreponerse a la derrota con Inter, que lo relegó del cuarto al quinto puesto, frente al Como del español Cesc Fabregas, al que precede en la tabla por cuatro puntos y que tras la sorpresiva derrota de local por 2-1 frente a Fiorentina, igualó 1-1 con Milan en San Siro en un duelo postergado de la vigesimocuarta jornada. (ANSA).