Serie A: Inter arrolló al Sassuolo

El alemán Yann Bisseck (11'), el francés Marcus Thuram (28'), Lautaro Martínez (50'), el suizo Samuel Akanji (54') y Luís Henrique (89') marcaron los goles del Inter en el Mapei Stadium de Reggio Emilia.

Inter, que alineó a Luís Henrique y a Lautaro Martínez (reemplazado a los 76'), suma ahora 58 puntos, ocho más que Milan, que recibirá al Como (41) el miércoles 18 en un partido aplazado por la indisponibilidad del estadio San Siro, que el pasado viernes 6 albergó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

A su vez, el Sassuolo del DT Fabio Grosso, que sufrió la expulsión del serbio Nemanja Matic a los 56', quedó undécimo con 29 unidades.

Partidos.

Viernes.

Hellas Verona 0 - Pisa 0.

Sábado.

Genoa 2 - Napoli 3.

Fiorentina 2 - Torino 2.

Domingo.

Bologna 0 - Parma 1.

Lecce 2 - Udinese 1.

Sassuolo 0 - Inter 5.

Más tarde.

Juventus-Lazio.

Lunes.

Atalanta-Cremonese.

Roma-Cagliari.

Miércoles.

Milan-Como.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 58 24 19 1 4 57 19.

Milan 50 23 14 8 1 38 17.

Napoli 49 24 15 4 5 36 23.

Juventus 45 23 13 6 4 39 18.

Roma 43 23 14 1 8 27 14.

Como 41 23 10 8 4 37 16.

Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.

Lazio 32 23 8 8 7 24 21.

Udinese 32 24 9 5 10 27 36.

Bologna 30 24 8 6 10 32 31.

Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34.

Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.

Torino 27 24 7 6 11 24 42.

Parma 26 24 6 8 10 16 30.

Cremonese 23 23 5 8 10 20 31.

Genoa 23 24 5 8 11 29 37.

Lecce 21 24 5 6 13 15 31.

Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38.

Pisa 15 24 1 12 11 19 40.

Verona 15 24 2 9 13 18 41.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Moise Kean y Rolando Mandragora (Fiorentina) y Lorenzo Colombo (Genoa).

Próxima fecha.

Viernes 13.

Pisa-Milan.

Sábado 14.

Como-Fiorentina.

Lazio-Atalanta.

Inter-Juventus.

Domingo 15.

Udinese-Sassuolo.

Cremonese-Genoa.

Parma-Hellas Verona.

Torino-Bologna.

Napoli-Roma.

Lunes 16.

Cagliari-Lecce. (ANSA).