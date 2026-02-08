Serie A: Inter arrolló al Sassuolo y aumentó su ventaja

El alemán Yann Bisseck abrió el marcador a los 11' tras un córner de Federico Dimarco, quien luego asistió también al francés Marcus Thuram, aumentó la ventaja del Inter a los 28'.

El capitán Lautaro Martínez estiró la diferencia a los 50' para confirmarse como el máximo artillero del torneo con 14 goles, mientras que el suizo Samuel Akanji (54') y Luís Henrique (89') pusieron cifras definitivas en el Mapei Stadium de Reggio Emilia.

Inter, que alineó a Luís Henrique y a Lautaro Martínez (reemplazado a los 76'), suma ahora 58 puntos, ocho más que Milan, que recibirá al Como (41) el miércoles 18 en un partido aplazado por la indisponibilidad del estadio San Siro, que el pasado viernes 6 albergó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"Este partido resaltó nuestro crecimiento. Al principio nos costó, pero luego el equipo entendió qué hacer y estuvimos sólidos. Debemos reconocer el valor del trabajo de este grupo desde el inicio de la temporada. Queremos seguir siendo competitivos. Me alegro por Lautaro, por su gol, un jugador que representa la historia del club", afirmó el DT del Inter, el rumano Christian Chivu.

El árbitro Daniele Chiffi anuló a los 41' un gol del noruego Kristian Thorstvedt por offside del francés Armand Laurienté al inicio de la acción que pudo significar el descuento del Sassuolo del DT Fabio Grosso, que sufrió la expulsión del serbio Nemanja Matic a los 56' y quedó undécimo con 29 unidades.

"Partidos como éste demuestran lo difícil que es este campeonato, pero también pueden exponer defectos, como nos pasó a nosotros. He visto cosas buenas y malas, pero tenemos que reconocer el valor del Inter y el excelente trabajo que está haciendo Chivu", comentó a su vez Grosso. (ANSA).