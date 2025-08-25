Serie A: Inter arrolló al Torino

Alessandro Bastoni abrió el marcador a los 18' para Inter, que aumentó su ventaja a los 37' mediante Thuram, quien volvió a acompañar en el ataque al capitán Lautaro Martínez, autor del 3-0 transitorio a los 52'.

Thuram completó su doblete a los 62', mientras que su compatriota Ange-Yoan Bonny puso cifras definitivas diez minutos más tarde del partido disputado en el estadio Giuseppe Meazza.

Inter, que alineó a Lautaro Martínez (reemplazado a los 79') e incluyó al brasileño Carlos Augusto a los 66', veinte minutos antes que su compatriota Luis Henrique, lidera el torneo con Napoli, Juventus, Como, Cremonese y Roma, los otros equipos que ganaron en el debut.

A su vez, Torino, que contó con el argentino Giovanni Simeone (reemplazado a los 64'), ocupa el fondo de la tabla de posiciones porque fue el equipo que más goles recibió en la primera fecha del torneo.

En primer turno del día, Hellas Verona rescató un empate 1-1 como visitante del Udinese en el partido disputado en el Bluenergy Stadium de Udine.

El danés Thomas Kristensen abrió el marcador a los 53' para Udinese, pero el alemán Suat Serdar estableció el empate definitivo para Hellas Verona a los 73'.

Hellas Verona contó desde el inicio con el brasileño Giovane, mientras que el colombiano Daniel Mosquera ingresó a los 66'.

Resultados.

Sábado.

Sassuolo 0 - Napoli 2.

Genoa 0 - Lecce 0.

Roma 1 - Bologna 0.

Milan 1 - Cremonese 2.

Domingo.

Cagliari 1 - Fiorentina 1.

Como 2 - Lazio 0.

Atalanta 1 - Pisa 1.

Juventus 2 - Parma 0.

Lunes.

Udinese 1 - Hellas Verona 1.

Inter 5 - Torino 0.

Próxima fecha.

Viernes 29.

Cremonese-Sassuolo.

Lecce-Milan.

Sábado 30.

Bologna-Como.

Parma-Atalanta.

Napoli-Cagliari.

Pisa-Roma.

Domenica 31.

Genoa-Juventus.

Torino-Fiorentina.

Inter-Udinese.

Lazio-Hellas Verona. (ANSA).