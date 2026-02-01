Serie A: Inter aumentó su ventaja con otro gol de Lautaro Martínez
El argentino abrió el camino para el 2-0 contra Cremonese
Lautaro Martínez se confirmó como el máximo artillero del torneo al llegar a 13 goles con la apertura del marcador a los 16', mientras que el polaco Piotr Zielinski puso cifras definitivas al triunfo del Inter a los 31' con un violento remate de media distancia.
Inter, que alineó al brasileño Luís Henrique (sustituido a los 60') y a Lautaro Martínez (reemplazado a los 74'), lidera el torneo con 55 puntos, ocho más que Milan, que el martes 3 visitará al Bologna (30) en el cierre de la fecha.
A su vez, Cremonese quedó decimoquinto con 23 unidades, seis más que el antepenúltimo Fiorentina, en zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, ambos con 14 puntos.
Partidos.
Viernes.
Lazio 3 - Genoa 2.
Sábado.
Pisa 1 - Sassuolo 3.
Napoli 2 - Fiorentina 1.
Cagliari 4 - Hellas Verona 0.
Domingo.
Torino 1 - Lecce 0.
Como 0 - Atalanta 0.
Cremonese 0 - Inter 2.
Más tarde.
Parma-Juventus.
Lunes.
Udinese-Roma.
Martes.
Bologna-Milan.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 55 23 18 1 4 52 19.
Milan 47 22 13 8 1 35 17.
Napoli 46 23 14 4 5 33 21.
Roma 43 22 14 1 7 27 13.
Juventus 42 22 12 6 4 35 17.
Como 41 23 10 8 4 37 16.
Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.
Lazio 32 23 8 8 7 24 21.
Bologna 30 22 8 6 8 32 27.
Udinese 29 22 8 5 9 25 34.
Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29.
Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.
Torino 26 23 7 5 11 22 40.
Genoa 23 23 5 8 10 27 34.
Cremonese 23 23 5 8 10 20 31.
Parma 23 22 5 8 9 14 26.
Lecce 18 23 4 6 13 13 30.
Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36.
Pisa 14 23 1 11 11 19 40.
Verona 14 23 2 8 13 18 41.
Máximos goleadores.
- Con 13 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).
- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma) y Rolando Mandragora (Fiorentina).
Próxima fecha.
Viernes 6.
Hellas Verona-Pisa.
Sábado 7.
Genoa-Napoli.
Fiorentina-Torino.
Domingo 8.
Bologna-Parma.
Lecce-Udinese.
Sassuolo-Inter.
Juventus-Lazio.
Lunes 9.
Atalanta-Cremonese.
Roma-Cagliari.
Miércoles 18.
Milan-Como. (ANSA).