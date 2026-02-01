LA NACION

Serie A: Inter aumentó su ventaja con otro gol de Lautaro Martínez

El argentino abrió el camino para el 2-0 contra Cremonese

Lautaro Martínez se confirmó como el máximo artillero del torneo al llegar a 13 goles con la apertura del marcador a los 16', mientras que el polaco Piotr Zielinski puso cifras definitivas al triunfo del Inter a los 31' con un violento remate de media distancia.

Inter, que alineó al brasileño Luís Henrique (sustituido a los 60') y a Lautaro Martínez (reemplazado a los 74'), lidera el torneo con 55 puntos, ocho más que Milan, que el martes 3 visitará al Bologna (30) en el cierre de la fecha.

A su vez, Cremonese quedó decimoquinto con 23 unidades, seis más que el antepenúltimo Fiorentina, en zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, ambos con 14 puntos.

Partidos.

Viernes.

Lazio 3 - Genoa 2.

Sábado.

Pisa 1 - Sassuolo 3.

Napoli 2 - Fiorentina 1.

Cagliari 4 - Hellas Verona 0.

Domingo.

Torino 1 - Lecce 0.

Como 0 - Atalanta 0.

Cremonese 0 - Inter 2.

Más tarde.

Parma-Juventus.

Lunes.

Udinese-Roma.

Martes.

Bologna-Milan.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 55 23 18 1 4 52 19.

Milan 47 22 13 8 1 35 17.

Napoli 46 23 14 4 5 33 21.

Roma 43 22 14 1 7 27 13.

Juventus 42 22 12 6 4 35 17.

Como 41 23 10 8 4 37 16.

Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.

Lazio 32 23 8 8 7 24 21.

Bologna 30 22 8 6 8 32 27.

Udinese 29 22 8 5 9 25 34.

Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29.

Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.

Torino 26 23 7 5 11 22 40.

Genoa 23 23 5 8 10 27 34.

Cremonese 23 23 5 8 10 20 31.

Parma 23 22 5 8 9 14 26.

Lecce 18 23 4 6 13 13 30.

Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36.

Pisa 14 23 1 11 11 19 40.

Verona 14 23 2 8 13 18 41.

Máximos goleadores.

- Con 13 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

Próxima fecha.

Viernes 6.

Hellas Verona-Pisa.

Sábado 7.

Genoa-Napoli.

Fiorentina-Torino.

Domingo 8.

Bologna-Parma.

Lecce-Udinese.

Sassuolo-Inter.

Juventus-Lazio.

Lunes 9.

Atalanta-Cremonese.

Roma-Cagliari.

Miércoles 18.

Milan-Como. (ANSA).

