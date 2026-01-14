Serie A: Inter aumentó su ventaja
Venció por 1-0 al Lecce en duelo postergado de la fecha 16
Pio Esposito, de 20 años, selló la victoria del Inter a los 78', tras capturar el rebote de una atajada de Wladimiro Falcone al delantero y capitán argentino Lautaro Martínez.
Inter, que alineó al brasileño Carlos Augusto, cuyo compatriota Luis Henrique ingresó a los 57', e incluyó a Lautaro Martínez a los 72', lidera la tabla con 46 puntos, seis más que Milan, que mañana visitará al Como (34) en el cierre de la jornada.
A su vez, el argentino Santiago Pierotti jugó hasta los 82' en Lecce, que sigue decimoséptimo con 17 unidades, cuatro más que Pisa y Hellas Verona, que mañana recibirá al Bologna (27) en el otro duelo que completará la jornada y pondrá al día el calendario de la Serie A.
Resultados de la fecha 16
Sábado 20 de diciembre
Lazio 0 - Cremonese 0.
Juventus 2 - Roma 1.
Domingo 21
Cagliari 2 - Pisa 2.
Sassuolo 0 - Torino 1.
Fiorentina 5 - Udinese 1.
Genoa 0 - Atalanta 1.
Miércoles 14 de enero
Napoli 0 - Parma 0.
Inter 1 - Lecce 0.
Jueves 15
Hellas Verona-Bologna.
Como-Milan.
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 46 20 15 1 4 43 17.
Milan 40 19 11 7 1 29 15.
Napoli 40 20 12 4 4 30 17.
Juventus 39 20 11 6 3 32 16.
Roma 39 20 13 0 7 24 12.
Como 34 19 9 7 3 27 13.
Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.
Lazio 28 20 7 7 6 21 16.
Bologna 27 19 7 6 6 26 20.
Udinese 26 20 7 5 8 22 32.
Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.
Torino 23 20 6 5 9 21 32.
Cremonese 22 20 5 7 8 20 28.
Parma 22 20 5 7 8 14 22.
Genoa 19 20 4 7 9 22 29.
Cagliari 19 20 4 7 9 21 30.
Lecce 17 20 4 5 11 13 27.
Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.
Verona 13 19 2 7 10 15 31.
Pisa 13 20 1 10 9 15 30.
Máximos goleadores
- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 7: Rafael Leao (Milan), Hakan Calhanoglu (Inter) y Kenan Yildiz (Juventus).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma).
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona), Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).
Fecha 21
Viernes 16
Pisa-Atalanta.
Sábado 27
Udinese-Inter.
Napoli-Sassuolo.
Cagliari-Juventus.
Domingo 18
Parma-Genoa.
Bologna-Fiorentina.
Torino-Roma.
Milan-Lecce.
Lunes 19
Cremonese-Hellas Verona.
Lazio-Como. (ANSA).