Serie A: Inter aumentó su ventaja

Pio Esposito, de 20 años, selló la victoria del Inter a los 78', tras capturar el rebote de una atajada de Wladimiro Falcone al delantero y capitán argentino Lautaro Martínez.

Inter, que alineó al brasileño Carlos Augusto, cuyo compatriota Luis Henrique ingresó a los 57', e incluyó a Lautaro Martínez a los 72', lidera la tabla con 46 puntos, seis más que Milan, que mañana visitará al Como (34) en el cierre de la jornada.

A su vez, el argentino Santiago Pierotti jugó hasta los 82' en Lecce, que sigue decimoséptimo con 17 unidades, cuatro más que Pisa y Hellas Verona, que mañana recibirá al Bologna (27) en el otro duelo que completará la jornada y pondrá al día el calendario de la Serie A.

Resultados de la fecha 16

Sábado 20 de diciembre

Lazio 0 - Cremonese 0.

Juventus 2 - Roma 1.

Domingo 21

Cagliari 2 - Pisa 2.

Sassuolo 0 - Torino 1.

Fiorentina 5 - Udinese 1.

Genoa 0 - Atalanta 1.

Miércoles 14 de enero

Napoli 0 - Parma 0.

Inter 1 - Lecce 0.

Jueves 15

Hellas Verona-Bologna.

Como-Milan.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 46 20 15 1 4 43 17.

Milan 40 19 11 7 1 29 15.

Napoli 40 20 12 4 4 30 17.

Juventus 39 20 11 6 3 32 16.

Roma 39 20 13 0 7 24 12.

Como 34 19 9 7 3 27 13.

Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.

Lazio 28 20 7 7 6 21 16.

Bologna 27 19 7 6 6 26 20.

Udinese 26 20 7 5 8 22 32.

Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.

Torino 23 20 6 5 9 21 32.

Cremonese 22 20 5 7 8 20 28.

Parma 22 20 5 7 8 14 22.

Genoa 19 20 4 7 9 22 29.

Cagliari 19 20 4 7 9 21 30.

Lecce 17 20 4 5 11 13 27.

Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.

Verona 13 19 2 7 10 15 31.

Pisa 13 20 1 10 9 15 30.

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 7: Rafael Leao (Milan), Hakan Calhanoglu (Inter) y Kenan Yildiz (Juventus).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona), Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).

Fecha 21

Viernes 16

Pisa-Atalanta.

Sábado 27

Udinese-Inter.

Napoli-Sassuolo.

Cagliari-Juventus.

Domingo 18

Parma-Genoa.

Bologna-Fiorentina.

Torino-Roma.

Milan-Lecce.

Lunes 19

Cremonese-Hellas Verona.

Lazio-Como. (ANSA).