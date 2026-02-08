Serie A: Inter busca estirar ventaja

Del lado opuesto de la tabla marcha el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu, que viajará al estadio Mapei con 55 puntos, a cinco de distancia del escolta Milan, que recibirá el miércoles al ascendente Como en el estadio Giuseppe Meazza, escenario de la principal ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, situación que obligó a postergar este partido

A seis de la cima marcha Napoli, tras el agónico triunfo de hoy en campo de Genoa y que habiendo quedado eliminado en la fase de liga de la Champions puede concentrarse en la defensa de su corona en la Serie A, razón de más para que Inter no se duerma en los laureles porque, además, dentro de once días visitará a Bodo Glimt en el duelo de ida de los "play-off" por un pasaje a octavos de final del torneo continental

Inter, que llega precedido por el triunfo ante Torino que le aseguró un lugar en semifinales de la Copa Italia, no teme ante rivales que suelen cerrarse incluso cuando lo enfrentan en condición de local, como podría llegar a hacerlo Sassuolo, retornado en esta temporada a primera división y que llega precedido por triunfos frente a los también ascendidos Cremonese y Pisa

Mañana irá por su quinta victoria en fila para afirmarse en la punta con el capitán argentino Lautaro Martínez, goleador del torneo con 13 festejos, sin Nicoló Barella, ni el neerlandés Denzel Dumfries, ni el turco Hakan Calhanoglu, que prometió que sí estará presente en el próximo compromiso

Será nada menos que en el "Clásico de Italia", el próximo sábado en el Meazza frente a una Juventus que hoy se está asegurando el cuarto y último boleto a la próxima Champions, que luego de tropezar con Cagliari goleó a Napoli y a Parma y mañana saldrá a buscar su tercera victoria consecutiva en el campeonato ante su público frente a una Lazio obligada para no perder el tren de las Copas europeas

"Lazio juega mejor de lo que indica su posición (marcha octava con 32 unidades, Ndr) y todos sabemos como trabaja su entrenador Maurizio Sarri, que suele armar equipos compactos. Debemos saber manejar los momentos del partido", afirmó Luciano Spalletti, técnico de la "Vecchia Signora", que hoy anunció la renovación del contrato del turco Kenan Yildiz, goleador del equipo con ocho festejos

"Estoy feliz por seguir siendo parte de Juventus. Amo a este club y seguiremos haciendo buenas cosas juntos", destacó el delantero tras firmar un contrato que triplica sus ingresos (pasará de cobrar dos millones a siete millones a partir de la próxima temporada), tal como confirmó el director general del club, Damien Comolli, al disculparse con el DT por interrumpir su conferencia de prensa para anunciar el acuerdo

Spalletti señaló que también él extenderá el suyo "cuando haya demostrado que lo merezco, como lo hizo Kenan", al recordar que "quedan muchos partidos por delante que pueden hacer cambiar de opinión a todos", aunque aclaró que de lograr los objetivos "la idea sería buscar jugadores que mejoren al equipo"

Juventus necesita rehabilitarse de la derrota que sufrió frente a Atalanta (3-0) en Bérgamo el jueves y determinó su eliminación en cuartos de final de la Copa Italia, en la que Lazio buscará su pasaje a semifinales en miércoles en campo del Bologna, aunque antes deberá rendir examen en Turín en un escenario que Sarri conoce por haber dirigido al equipo que será el rival de turno

"Será extremadamente difícil, sin lugar a duras, pero en el fútbol nadie gana en la previa", aclaró Sarri, quien perdió "soldados" en el mercado con las salidas del argentino Valentín Castellanos, el uruguayo Matías Vecino, el francés Mattéo Guendouzi y el griego Christos Mandas y que, además, afronta un momento de alta tensión entre los dirigentes y los aficionados

"Espero que la relación se recomponga porque los necesitamos", advirtió Sarri, aunque en este partido su equipo jugará sin aliento porque los fanáticos de Lazio tienen prohibido acompañar al plantel en condición de visitante, "un castigo colectivo inconcebible y una derrota para las instituciones porque significa que no son capaces de mantener el orden público", afirmó

La buena noticia para Sarri es la vuelta de Alessio Romagnoli tras el "culebrón" que protagonizó en el mercado de pases y de los cinco días de licencia de los que gozó por el nacimiento de su hijo. "Se entrenó bien y creo que podría jugar mañana o el miércoles por Copa Italia", anticipó Sarri, quien sobre su futuro aclaró: "Hay un contrato. Tomé una decisión a comienzos del año y la sostengo. Si no pasa nada raro, seguiré"

El que necesita volver al triunfo es Lecce, que cayó en zona de descenso por peor diferencia de goles que Fiorentina, con la que pelea por la permanencia, razón por la cual Eusebio Di Francesco reconoce la trascendencia del duelo que jugará en el estadio Via del Mare ante el Udinese del alemán Kosta Runjaic, que marcha en mitad de tabla

La última victoria que celebró en ese escenario fue frente a Pisa en diciembre, después de la cual sufrió seis derrotas y dos empates, situación frente a la cual el DT advirtió: "Preparamos este partido a conciencia para enfrentar a un rival que no contará con un delantero importante como Kenan Davis, pero Udinese tiene jugadores capaces de reemplazarlo"

"Iniciamos bien la semana venciendo a Roma", comentó Runjaic al aludir al triunfo por 1-0 de Udinese en el partido que jugaron el lunes, pero al advertir que más allá de la posición "Lecce será un partido para nada fácil porque en esta categoría ningún rival lo es. Necesitamos encontrar continuidad en los resultados y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible", agregó

"Lecce perdió muchos partidos que jugó bien y creo que el de mañana se definirá en los duelos personales. Necesitan ganar porque pelean por la permanencia y jugarán de modo agresivo.

Debemos tratar de adueñarnos de la pelota para que gasten energías", anticipó Runjaic en la previa de una jornada que se anticipa decisiva para Vincenzo Italiano como DT de un Bologna que recibirá a primera hora a un Parma con similares obligaciones. (ANSA)