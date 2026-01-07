LA NACION

Serie A: Inter campeón de invierno

Venció por 2-0 al Parma por la última fecha de la primera rueda

Serie A: Inter campeón de invierno
Serie A: Inter campeón de invierno

Federico Dimarco abrió el marcador a los 43' y el francés Marcus Thuram puso cifras definitivas a la victoria del Inter en el octavo minuto adicionado del complemento del partido disputado en el estadio Ennio Tardini.

Inter, que alineó a los brasileños Carlos Augusto (amonestado) y Luís Henrique además del argentino Lautaro Martínez (ambos reemplazados a los 85'), lidera la tabla con 42 puntos, cuatro más que Napoli, que sólo empató 2-2 con el penúltimo Hellas Verona (13), y Milan, que mañana completará la fecha como local ante Genoa (15) tras la visita del Cagliari (18) al Cremonese (21).

A su vez, Parma, que contó con el argentino Mateo Pellegrino, reemplazado a los 75', cuando fue incluido su compatriota Nahuel Estévez, trece minutos después del ingreso del también argentino Christian Ordoñez, quedó decimoquinto con 18 unidades.

Partidos

Martes 6

Pisa 0 - Como 3

Lecce 0 - Roma 2

Sassuolo 0 - Juventus 3

Miércoles 7

Bologna 0 - Atalanta 2

Napoli 2 - Hellas Verona 2

Lazio 2 - Fiorentina 2

Parma 0 - Inter 2

Torino 1 - Udinese 2

Jueves 8

Cremonese-Cagliari

Milan-Genoa

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 42 18 14 0 4 40 15

Milan 38 17 11 5 1 28 13

Napoli 38 18 12 2 4 28 15

Juventus 36 19 10 6 3 27 16

Roma 36 19 12 0 7 22 12

Como 33 18 9 6 3 26 12

Atalanta 28 19 7 7 5 22 19

Bologna 26 18 7 5 6 25 19

Lazio 25 19 6 7 6 20 16

Udinese 25 19 7 4 8 20 30

Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25

Torino 23 19 6 5 8 21 30

Cremonese 21 18 5 6 6 18 21

Cagliari 18 18 4 6 8 19 25

Parma 18 18 4 6 8 12 21

Lecce 17 18 4 5 9 12 25

Genoa 15 18 3 6 9 18 28

Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30

Verona 13 18 2 7 9 15 30

Pisa 12 19 1 9 9 13 28

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter)

- Con 8: Christian Pulisic (Milan)

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan)

- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis y Nicoló Zaniolo (Udinese); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Santiago Castro (Bologna); Giovanni Simeone (Torino) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona)

Próxima fecha

Sábado 10

Como-Bologna

Udinese-Pisa

Roma-Sassuolo

Atalanta-Torino

Domingo 11

Lecce-Parma

Fiorentina-Milan

Hellas Verona-Lazio

Inter-Napoli

Lunes 12

Genoa-Cagliari

Juventus-Cremonese (ANSA).

ANSA
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...