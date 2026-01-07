Serie A: Inter campeón de invierno
Venció por 2-0 al Parma por la última fecha de la primera rueda
Federico Dimarco abrió el marcador a los 43' y el francés Marcus Thuram puso cifras definitivas a la victoria del Inter en el octavo minuto adicionado del complemento del partido disputado en el estadio Ennio Tardini.
Inter, que alineó a los brasileños Carlos Augusto (amonestado) y Luís Henrique además del argentino Lautaro Martínez (ambos reemplazados a los 85'), lidera la tabla con 42 puntos, cuatro más que Napoli, que sólo empató 2-2 con el penúltimo Hellas Verona (13), y Milan, que mañana completará la fecha como local ante Genoa (15) tras la visita del Cagliari (18) al Cremonese (21).
A su vez, Parma, que contó con el argentino Mateo Pellegrino, reemplazado a los 75', cuando fue incluido su compatriota Nahuel Estévez, trece minutos después del ingreso del también argentino Christian Ordoñez, quedó decimoquinto con 18 unidades.
Partidos
Martes 6
Pisa 0 - Como 3
Lecce 0 - Roma 2
Sassuolo 0 - Juventus 3
Miércoles 7
Bologna 0 - Atalanta 2
Napoli 2 - Hellas Verona 2
Lazio 2 - Fiorentina 2
Parma 0 - Inter 2
Torino 1 - Udinese 2
Jueves 8
Cremonese-Cagliari
Milan-Genoa
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Inter 42 18 14 0 4 40 15
Milan 38 17 11 5 1 28 13
Napoli 38 18 12 2 4 28 15
Juventus 36 19 10 6 3 27 16
Roma 36 19 12 0 7 22 12
Como 33 18 9 6 3 26 12
Atalanta 28 19 7 7 5 22 19
Bologna 26 18 7 5 6 25 19
Lazio 25 19 6 7 6 20 16
Udinese 25 19 7 4 8 20 30
Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25
Torino 23 19 6 5 8 21 30
Cremonese 21 18 5 6 6 18 21
Cagliari 18 18 4 6 8 19 25
Parma 18 18 4 6 8 12 21
Lecce 17 18 4 5 9 12 25
Genoa 15 18 3 6 9 18 28
Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30
Verona 13 18 2 7 9 15 30
Pisa 12 19 1 9 9 13 28
Máximos goleadores
- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter)
- Con 8: Christian Pulisic (Milan)
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan)
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis y Nicoló Zaniolo (Udinese); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Santiago Castro (Bologna); Giovanni Simeone (Torino) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona)
Próxima fecha
Sábado 10
Como-Bologna
Udinese-Pisa
Roma-Sassuolo
Atalanta-Torino
Domingo 11
Lecce-Parma
Fiorentina-Milan
Hellas Verona-Lazio
Inter-Napoli
Lunes 12
Genoa-Cagliari
Juventus-Cremonese (ANSA).