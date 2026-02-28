Serie A: Inter dio otro paso

Federico Dimarco a los 31 y el turco Hakan Calhanoglu, de penal, a los 70 convirtieron los goles del "nerazzurro" entrenado por el rumano Cristian Chivu, que se sacó así "mufa" tras la eliminación en Champions League tras caer en sus dos duelos de los "play-off" por el pasaje a octavos de final ante el sorprendente noruego Bodo Glimt

En el mismo escenario de su eliminación, el Estadio Giuseppe Meazza, hoy colmado por unos 73.000 aficionados, Inter sumó su decimocuarta victoria en las últimas 15 fechas (empató en la restante) y logró su octavo triunfo en fila ante un Genoa que al mando de Daniele De Rossi resistió hasta donde pudo y terminó cayendo

Los dos goles que celebraron hoy los aficionados le permitieron a Inter llegar a 64 en el torneo para confirmarse como el equipo con la delantera más efectiva del campeonato por "paliza" (comparados con los 43 que festejó Juventus, que lo escolta en ese rubro, y con los 21 que recibió en las 27 fechas disputadas)

A pesar de no poder contar con su capitán argentino Lautaro Martínez (en duda para el clásico con Milan), goleador del certamen con 14 festejos y ausente también en el anterior triunfo por 2-0 en campo de Lecce tras lesionarse en el duelo de ida de los "play-off" con Bodo Glimt, Inter se las ingenió para sumar un nuevo triunfo

Con los brasileños Carlos Augusto y Luis Henrique como titulares y el juvenil Francesco Pio Esposito ingresando a los 69 por el francés Marcus Thuram, que hoy formó dupla ofensiva con su compatriota Ange-Yoan Bonny (reemplazado a los 76 por el también francés Andy Diouf), Inter volvió a cantar victoria y dio un paso más hacia la corona

Fue pese a que reguló energías pensando en el choque que animará el martes como visitante de Como por las semifinales de ida de la Copa Italia, rival que hoy escaló al quinto puesto (con 48 puntos, a 19 de la cima) al derrotar por 3-1 como local a un Lecce que permanece en zona de descenso y que había arrancado en ventaja

Victoria que refrendó el gran momento del equipo entrenado por el español Cesc Fabregas, que representa un llamado de atención para Inter en clave de Copa Italia y que le dio continuidad a una vigesimoséptima fecha por la cual Parma y Cagliari igualaron 1-1 el viernes y hoy Napoli sumó un triunfo agónico por 2-1 en campo del colista Hellas Verona

El equipo de Antonio Conte, que defiende la corona, marcha tercero a 14 puntos de distancia de la punta y tres puntos por delante de una Roma que mañana recibirá en el Olímpico a una Juventus que perdió el quinto puesto a manos de Como (quedó dos puntos por debajo) y que intentará recuperarse también de su eliminación en los "play-off" de la Champions a manos de Galatasaray, que la derrotó por 5-2 en Estambul y cayó por 3-2 en Turín en tiempo suplementario. (ANSA)