Serie A: "Inter es más fuerte", De Rossi

"Ellos dominaron el primer tiempo y no logramos hacerles daño. Merecieron ganar porque son más fuertes que nosotros", destacó el DT del "Grifone" al reconocer que Inter fue un "justo vencedor tanto hoy como en el duelo de ida", cuando lo superó por 2-1 en el estadio Luigi Ferraris en el marco de la decimoquinta fecha en la primera ronda del torneo.

"Es imposible sentirse conforme cuando pierdes, pero rescato algunas cosas positivas ante un rival que nos liquidó con ese segundo gol de penal cuando empezábamos a levantar cabeza. Ante un adversario de este nivel solamente sirve jugar el partido perfecto y no lo hicimos. Ellos sí lo hicieron porque llegaban heridos en su orgullo", completó.

La alusión apuntaba a la eliminación que sufrió el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu en la Champions tras perder sus dos partidos ante el sorprendente equipo noruego Bodo Glimt, en los "play-off" por un pasaje a los octavos de final del torneo continental.

Herida que reabrió la derrota en un Meazza que hoy lució colmado por unos 73.000 espectadores, que celebraron el primer gol del partido convertido por Federico Dimarco a los 31' y luego con el penal convertido por el turco Hakan Calhanoglu a los 70' para extender la ventaja en la cima a 13 puntos sobre el escolta Milan, rival en la próxima jornada.

Dimarco se refirió a su buena cosecha de goles en el torneo, en el que festejó seis, pero aclaró: "mis estadísticas no servirán de nada si no ayudan a que logremos el título. Prefiero celebrar menos goles, pero ganar el campeonato", resumió el mediocampista.

Según él, "no era fácil reiniciar después de la derrota del martes, pero cada vez que le tocó perder, Inter demostró que sigue unido y sale fortalecido. Hoy se vio, aún cuando pasamos algunos momentos de dificultad debido al cansancio acumulado.

Tenemos que seguir así, falta poco", completó al aludir a las 11 fechas que restan para el final.

Consultado sobre el "Derby della Madonnina" que podría empezar a sentenciar el campeonato el 8 de marzo, Dimarco se mostró rápido de reflejos y evitó polémicas al recordar que Inter tiene que jugar "el martes la semifinal de ida de Copa Italia frente al Como. Después, sí podremos pensar en el clásico".

Cauteloso se mostró también Chivu, al recordar que "todavía no ganamos nada y quedan 33 puntos en juego y partidos importantes.

Debemos seguir así, tratando de darle continuidad a todo lo bueno que venimos haciendo en los últimos dos meses y medio".

"Ganar este partido era importante porque son tres puntos vitales a esta altura del campeonato. No era fácil ante un rival como Genoa que sabe ponerte en apuros y porque nosotros jugamos el decimosexto partido en 59 días. Es complicado encontrar energías", resumió. (ANSA).