Serie A: Inter escapa al tope gracias a Pio Esposito

Pio Esposito, de 20 años, selló la victoria del Inter a los 78', cuando celebró su primer gol como local en un duelo de la Serie A con el equipo "neroazzurro" tras capturar el rebote de una atajada de Wladimiro Falcone al delantero y capitán argentino Lautaro Martínez.

"Llevo mucho tiempo esperando este gol, mi primero en San Siro en liga, y por fin ha llegado. El trabajo duro siempre da sus frutos. Estoy muy contento porque lo he esperado tanto tiempo", afirmó Pio Esposito en diálogo con la cadena DAZN.

"Aún falta el de la Champions League en San Siro, pero esta noche estoy contento con lo que ha pasado hoy. Estoy contento con el abrazo del entrenador. Lo vi después del saludo grupal, volvió a ocurrir en primavera", recordó el delantero sobre el rumano Cristian Chivu.

"Nuestro vínculo es de pocas palabras, pero de mucho cariño.

Crecimos juntos, él como entrenador y yo como jugador", agregó Pio Esposito sobre Chivu, quien asumió en reemplazo de Simone Inzaghi tras lograr la permanencia con Parma en la temporada 2024-25.

"Sin dudas el primer puesto es emocionante, pero tu objetivo, que es lo que todos anhelan, no puede asustarte. Queremos estar ahí", aseveró Pio Esposito, que había ingresado a los 57' por el francés Ange-Yoan Bonny.

Los "tifosi" del Inter habían celebrado a los 28', cuando el árbitro Fabio Maresca sancionó un penal por una supuesta falta del portugués Danilo Veiga justamente sobre Bonny, pero luego cambió su decisión tras revisar la acción en el VAR al considerar que el francés simuló la infracción del jugador del Lecce.

El partido había sido postergado por el viaje del Inter a Arabia Saudita, adonde disputó la Supercopa de Italia 2025 con Napoli (que también empató 0-0 con Parma), con Milan y con Bologna, que mañana completarán la fecha 16 ante Como y Hellas Verona, respectivamente.

Inter, que alineó al brasileño Carlos Augusto, cuyo compatriota Luis Henrique ingresó a los 57', e incluyó a Lautaro Martínez a los 72', lidera ahora la tabla con 46 puntos, seis más que Milan, que mañana visitará al Como (34) en el cierre de la jornada.

"Esperaba que este partido fuera difícil porque cuando uno invierte tanto como el domingo por la noche y quizás no logra sus ambiciones, la falta de energía es evidente", reconoció Chivu en alusión al empate 2-2 como local contra Napoli por la fecha 20 de la Serie A.

"He vivido estas situaciones como jugador. Asumo la actitud de este equipo. El partido después de 72 horas fue el más difícil, pero creímos en él hasta el final, nos entregamos por completo.

Son partidos que es más fácil perder que ganar", aseguró Chivu ante DAZN.

"Quizás podamos decir que ganamos gracias al día libre. No tengo que justificar mis decisiones. A veces tomo decisiones que pueden parecer extrañas para el fútbol italiano, pero hay que tener la valentía de tomar ciertas decisiones", remarcó el DT rumano.

"Puede que den resultado o no, pero no me importa, tengo que pensar en los próximos meses. No importa ser campeones de invierno, mayo es lo que cuenta. Será un campeonato punto a punto", completó Chivu.

A su vez, el argentino Santiago Pierotti jugó hasta los 82' en Lecce, que sigue decimoséptimo con 17 unidades, cuatro más que Pisa y Hellas Verona, que mañana recibirá al Bologna (27) en el otro duelo que completará la jornada y pondrá al día el calendario de la Serie A.

"A menudo ocurre que hacemos actuaciones excelentes, pero las cosas se ponen en tu contra. Jugamos muy bien. Estuvimos a punto de retroceder un poco en la segunda parte, miren sus cambios y los campeones que pueden incluir", analizó el DT del Lecce, Eusebio Di Francesco.

"Es una pena, recibimos un gol que nosotros mismos creamos, fuimos ingenuos. Nos quedaremos con nuestra actuación, pero ahora necesitamos resultados", enfatizó Di Francesco ante DAZN.

"Contra estos equipos, si siempre les devuelves el balón, tarde o temprano crean algo. Queríamos construir desde atrás, pero luego bajamos en calidad. Esperaba una segunda parte difícil", explicó el DT del Lecce, que el domingo 18 buscará recuperarse en su visita al Milan por fecha 21 de la Serie A.

"Me hubiera gustado un mejor control del balón a mitad del segundo tiempo. Estoy decepcionado por lo de hoy, tenemos que creer que podemos competir con cualquiera con esta organización y esta concisión", concluyó Di Francesco, que sufrirá la ausencia de Francesco Camarda durante 15 días por un golpe en el hombro derecho. (ANSA).