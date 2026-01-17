Serie A: Inter ganó y obliga

El campeón mundial festejó a los 20' su undécimo gol en el certamen y el equipo del rumano Cristian Chivu suma ahora 49 puntos, a seis de distancia de su escolta y clásico rival Milan, local mañana frente a Lecce, y a nueve del campeón Napoli, que a continuación recibía a Sassuolo en otro de los adelantos de la vigesimoprimera fecha.

Unos 25.000 aficionados colmaron las instalaciones del Bluenergy Stadium de Friuli para presenciar el duelo, que le dio continuidad a una jornada iniciada el viernes con el empate agónico del Pisa frente a Atalanta y por la cual también hoy salía al ruedo Juventus, cuarto en "discordia" con un punto menos que Napoli, frente a Cagliari en Cerdeña.

Udinese, comandado por el alemán Kosta Runjaic, se mantiene en el décimo puesto de la tabla con 26 unidades, lejos de la zona de clasificación a las Copas europeas, pero lejos también de los equipos que pelean por la permanencia. (ANSA).