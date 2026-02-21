Serie A: Inter ganó y se aleja

Mientras tanto, el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu sigue firme su marcha rumbo al título tras celebrar su vigesimoprimer triunfo en el torneo (seis más que los equipos a los que precede: Milan, Napoli y Roma) con goles de dos jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes: Henrikh Mkhitaryan y Manuel Akanji.

El armenio saltó al ruedo a los 60' en reemplazo del bosnio-croata Petar Sucic y abrió el marcador a los 75', mientras que el suizo sustituyó también a los 60' al neerlandés Stefan de Vrij y celebró el segundo gol de Inter a los 82' del partido disputado ante unos 30.000 espectadores en el estadio Via del Mare.

Fue el noveno triunfo como visitante en el torneo y el decimotercero en los últimos 14 partidos disputados que le permite mantenerse a distancia en el campeonato y enfocarse en la revancha del martes en el Giuseppe Meazza ante el noruego Bodo Glimt, que lo derrotó por 3-1 el miércoles en el duelo de ida de los "play-off" de la Champions.

Una traspié sorpresivo para muchos del que buscará rehabilitarse frente a su público para asegurar el pasaje a los octavos de final del torneo continental y en el que sufrió además la baja de Martínez, quien debido a la lesión que padece en el sóleo de la pierna izquierda se vio obligado hoy a ver desde afuera a sus compañeros.

Se prevé que el lapso para volver a verlo en acción demandará entre tres y cuatro semanas, razón por la cual no estará en la revancha ante Bodo Glimt y tampoco frente a Genoa en Milán dentro de una semana por el campeonato y, muy posiblemente, en el clásico con Milan, así como tampoco en el siguiente duelo con Atalanta, el 15 de marzo.

El "Toro" volvería al ruedo frente a Fiorentina el 22 de marzo o, en su defecto, ante la Roma el 4 de abril, después del receso por la disputa de los repechajes que Italia jugará el 26 de marzo ante Irlanda del Norte y, si la supera, el 31 de marzo frente al vencedor de Gales-Bosnia Herzegovina, por un pasaje al Mundial de este año.

Mientras tanto, sus compañeros se encargarán de disimular su ausencia, como lo hicieron hoy en un partido en el que Chivu apostó por el francés Marcus Thuram y por el juvenil Francesco Pio Esposito como dupla ofensiva, aunque los goles llegarían desde el banco y con "intereses".

Por eso, tal vez, tardaron en llegar y se festejaron en el último cuarto de hora de un duelo en el que los fanáticos de Lecce, que podría volver a caer en zona de descenso si Fiorentina derrota mañana en Florencia a Pisa, uno de los colistas, hostigaron permanentemente al mediocampista Alessandro Bastoni.

Fue a modo de reprobación por la simulación de una falta (de la que se disculpó públicamente) que derivó en la expulsión del francés Pierre Kalulu, de Juventus, terminó siendo expulsado por doble amonestación en la derrota del equipo de Turín por 3-2 en el Clásico de Italia disputado hace una semana en Milán.

El equipo de Eusebio Di Francesco pudo interpretar el papel que había ensayado y logró "sobrevivir" hasta los últimos 15 minutos del partido, pero terminó cediendo ante el poderío de un Inter que avanza en un torneo en el que parece no tener rivales y sufrió apenas una derrota (el 23 de noviembre en el clásico con Milan por la duodécima fecha).

Inter ya derrotó recientemente a Lecce (el 14 de enero de local) por 1-0 en uno de los duelos de la decimosexta fecha que se postergaron por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad, y hoy repitió de visitante ante un rival que vio trocado los planes a poco de iniciado el partido cuando Kialonda Gaspar debió dejar la cancha a los 4'.

El zaguero angoleño se lesionó la rodilla tras apoyar mal el pie y obligó a Di Francesco a realizar el primer cambio apenas iniciado el partido en el que Inter generó a los diez la primera situación de riesgo con un remate de volea del brasileño Luis Henrique que alcanzó a despejar sobre la línea el alemán Jamil Siebert, reemplazante de Gaspar.

El portugués Tiago Gabriel se encargó de ejercer una marca personal asfixiante sobre Esposito, un delantero cuyas caraterísticas obligaron a mantener la guardia alta a la zaga local, que supo cerrarle los caminos a un Inter obligado a buscar el arco de Wladimiro Falcone con remates de media distancia.

Así se fueron al descanso y al regreso del mismo los libretos se mantuvieron, con el visitante dominando las acciones y el local replegado y atento, aunque sorprendido a los 51' cuando Federico Dimarco convirtió un tanto invalidado por posición adelantada de Thuram por el árbitro Gianluca Manganiello.

La poca efectividad de los delanteros llevó a Chivu a ensayar cambios para renovar energías e ideas y se confirmaron acertados porque con Mkhitaryan y Akanji su equipo logró romper el cerco defensivo de Lecce minutos después de que Thuram también dejase la cancha para el ingreso de su compatriota Ange-Yoan Bonny.

En una jugada de pelota parada y en el enésimo tiro de esquina en favor del visitante, la pelota atravesó toda el área sin oposición hasta encontrar libre e ingresando por el segundo palo a Mkhitaryan, quien sometió a Falcone a los 75' y logró romper la paridad.

Dos veces tuvo Dimarco la chance de estirar la ventaja, casi de inmediato, pero se lo impidieron Falcone y Thiago Gabriel, aunque en otro tiro de esquina Akanji saltó más alto que el resto y sentenció el pleito en el que Bastoni, a los 88', intentó tomarse "revancha" por los insultos y casi celebra el tercero.

Fue justo antes de dejar la cancha cubierto de silbidos y amonestado, situación que lo marginará del próximo partido con Genoa, en la agonía de un duelo al que el árbitro le adicionó cuatro minutos al tiempo reglamentarios en los que nada sucedió como para modificar el resultado.

Inter ganó, se aleja en la cima y ya puede empezar a pensar en la revancha con Bodo Glimt. Lecce, que tuvo al argentino Santiago Pierotti hasta los 83' en cancha y al chileno Matías Pérez en el banco, sufrió su decimocuarto revés en el torneo y seguramente le prenderá una vela al colista Pisa, rival mañana de Fiorentina. (ANSA).