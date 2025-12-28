Serie A: Inter manda otra vez en soledad
Lautaro Martínez selló el 1-0 en campo del Atalanta
Lautaro Martínez abrió el marcador a los 65' para confirmarse como el máximo artillero del torneo con 9 goles y permitir que Inter vuelva al primer puesto que Milan le había arrebatado en primer turno al vencer por 3-0 al antepenúltimo Hellas Verona.
Inter, que alineó a Lautaro Martínez (reemplazado a los 83') y al brasileño Luis Henrique, cuyo compatriota Carlos Augusto ingresó a los 76', suma ahora 36 puntos, uno más que Milan y dos más que Napoli, que se impuso por 2-0 en campo del Cremonese.
A su vez, Atalanta, que contó con el brasileño derson, sufrió su quinta derrota del torneo y quedó en el décimo puesto con 22 unidades, la misma cantidad que Sassuolo y Udinese.
Partidos.
Sábado.
Parma 1 - Fiorentina 0.
Lecce 0 - Como 3.
Torino 1 - Cagliari 2.
Udinese 1 - Lazio 1.
Pisa 0 - Juventus 2.
Domingo.
Milan 3 - Hellas Verona 0.
Cremonese 0 - Napoli 2.
Bologna 1 - Sassuolo 1.
Atalanta 0 - Inter 1.
Lunes.
Roma-Genoa.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 36 16 12 0 4 35 14.
Milan 35 16 10 5 1 27 13.
Napoli 34 16 11 1 4 24 13.
Juventus 32 17 9 5 3 23 15.
Roma 30 16 10 0 6 17 10.
Como 27 16 7 6 3 22 12.
Bologna 26 16 7 5 4 24 14.
Lazio 24 17 6 6 5 18 12.
Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21.
Atalanta 22 17 5 7 5 20 19.
Udinese 22 17 6 4 7 18 28.
Cremonese 21 17 5 6 6 18 20.
Torino 20 17 5 5 7 17 28.
Cagliari 18 17 4 6 7 19 24.
Parma 17 16 4 5 7 11 18.
Lecce 16 16 4 4 8 11 22.
Genoa 14 16 3 5 8 16 24.
Verona 12 16 2 6 8 13 25.
Pisa 11 17 1 8 8 12 24.
Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28.
Máximos goleadores.
- Con 9 goles: Lautaro Martínez (Inter) - con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino) y Keinan Davis (Udinese).
Próxima fecha.
Viernes 2 de enero.
Cagliari-Milan.
Sábado 3 de enero.
Como-Udinese.
Genoa-Pisa.
Sassuolo-Parma.
Juventus-Lecce.
Atalanta-Roma.
Domingo 4 de enero.
Lazio-Napoli.
Fiorentina-Cremonese.
Hellas Verona-Torino.
Inter-Bologna. (ANSA).