Serie A: Inter no se guarda nada

Con ese objetivo, el técnico rumano Cristian Chivu entrenó con un plantel integrado por los habituales titulares, incluido Francesco Acerbi, recuperado de la lesión que sufrió el 9 de diciembre frente al Liverpool por la Champions.

El "nerazzurro", que hoy por hoy marcha sexto en la fase de liga del torneo continental y está logrando el pasaje directo a los octavos de final, jugará su próximo compromiso como local en la penúltima fecha nada menos que frente al Arsenal, que lidera las posiciones con puntaje ideal tras haber cosechado seis victorias en seis partidos jugados.

Cuatro victorias y dos derrotas sufrió Inter en esta Champions antes del trascendental duelo que jugará ante los "Gunners" del español Mikel Arteta el 20 de enero (ocho días más tarde cerrará como visitante de Borussia Dortmund), pese al cual no se guardará nada en la lucha por el liderazgo de la Serie A.

Frente al Bologna de Vincenzo Italiano, Chivu pondrá "toda la carne al asador" y su equipo saldría al ruedo prácticamente con los mismos once que superaron por 1-0 a Atalanta en Bergamo el domingo con un gol del capitán argentino Lautaro Martínez, artillero del campeonato con nueve festejos.

De confirmarse esta decisión, Inter iniciaría ante Bologna con el suizo Yann Sommer en el arco, el alemán Yann Bisseck, el suizo Manuel Akanji y Alessando Bastoni en defensa, el brasileño Luis Henrique y Federico Dimarco por los laterales y un tridente en mediocampo confirmado por Nicoló Barella, el turco Hakan Calhanoglu y el armenio Henrikh Mkhitaryan.

Adelante volverán a compartir ataque el capitán Martínez y el francés Marcus Thuram para aportar la dosis de gol que Inter necesitará para mantenerse en la cima del campeonato en el arranque del año en el que jugará ocho partidos en 24 días entre los que animará en Serie A y en Champions.

Inter manda con 36 puntos, uno más que Milan (que mañana pondrá en marcha la jornada en campo del Cagliari) y a dos de distancia del último campeón de Italia, Napoli, que al igual que ambos y que Bologna (séptimo con 26 unidades), debe su partido por la decimosexta fecha por la participación de esos equipos en la Supercopa que consagró al plantel de Antonio Conte en Riad.

