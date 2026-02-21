Serie A: Inter por la recuperación

Una derrota inesperada por 3-1 de la que intentará rehabilitarse en la revancha que animarán en San Siro el martes y que, además, dejó como "daño colateral" la lesión del capitán argentino Lautaro Martínez, goleador de la Serie A con 14 festejos, que podría perderse el próximo partido con Genoa e incluso el "Derby della Madonnina" frente a Milan.

El "Toro" fue sometido esta mañana a exámenes médicos complementarios que arrojaron que sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda, por la que "será evaluado la próxima semana", informaron fuentes del cuerpo médico del club "nerazzurro".

El lapso estimado de recuperación es de entre tres y cuatro semanas, diagnóstico que lo dejaría al margen del clásico del 8 de marzo y le permitiría reintegrarse al plantel del rumano Cristian Chivu después del receso obligado por los repechajes por los últimos pasajes al Mundial 2026 que se jugarán entre el 26 y el 31 de marzo.

Repechaje que Italia jugará ante Irlanda del Norte en Bérgamo y, en caso de superar el corte, se medirá luego con el ganador del duelo entre Bosnia-Herzegovina y Gales, intentando evitar perderse por tercera edición consecutiva una Copa del Mundo que alzó en cuatro ocasiones.

Hasta entonces, Martínez podría quedarse al margen de un Inter que le lleva siete puntos de ventaja a su escolta y clásico rival Milan y que apelará a la dupla conformada por el francés Marcus Thuram y por Francesco Pio Esposito como dupla ofensiva para intentar disimular la ausencia del artillero del certamen.

En el "nerazzurro" faltarán también mañana los suspendidos Nicoló Barella y el turco Hakan Calhanoglu y tendrá que cuidarse de no recibir una nueva amarilla Alessandro Bastoni, protagonista de la jugada que generó polémica y terminó en escándalo en el agónico triunfo por 3-2 en Milán frente a Juventus en el Clásico de Italia.

Enfrente estará el Lecce de Eusebio Di Francesco, que llega con idénticas urgencias, pero por motivos bien distintos pues pelea por la permanencia, frente en el cual llega precedido tras su victoria por 2-0 frente a Cagliari que le permitió relegar al penúltimo puesto a una Fiorentina que lo había superado al ganarle por 2-1 a Como a domicilio.

"Tenemos que buscar darle continuidad a los resultados porque de eso vivimos, aunque sabemos lo que representa jugar con Inter, que llegará herido por su derrota inesperada en la Champions. En la actitud podría estar la clave del partido y en ese aspecto trabajamos", explicó Di Francesco en la previa.

Otro de los protagonistas centrales que tuvo el Clásico de Italia fue el francés Pierre Kalulu, mal expulsado por doble amonestación por una supuesta falta contra Bastoni (que se disculpó públicamente por la simulación de la misma), para quien Juventus pidió hoy un "indulto" que Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, le negó.

También Juventus saldrá al ruedo mañana para recuperarse de aquel traspié y del aún más duro que le asestó Galatasaray en Estambul el martes, al superarlo por un categórico marcador de 5-2 en el duelo de ida de los "play-off" que convierte en una misión prácticamente imposible la remontada en Turín el próximo miércoles.

Sin Kalulu y sin el lesionado brasileño Gleison Bremer, la "Vecchia Signora" de Luciano Spalletti recibirá a un Como que llega precedido por aquella derrota de local ante Fiorentina y por el empate en uno frente al Milan en San Siro el miércoles en un duelo que tenían pendiente de la vigésimocuarta fecha.

"Juventus hizo bien en pedir por Kalulu porque todos vieron que fue víctima de una injusticia", afirmó el DT antes de conocerse la negativa de Gravina de concederle la "gracia" y al afirmar que se siente "convencido de que el plantel mostrará una reacción evidente" después de haber sufrido tres derrotas en fila, aludiendo a aquella por paliza ante Atalanta que decretó su eliminación en cuartos de final de Copa Italia.

"Sabemos qué clase de rival enfrentaremos mañana. El equipo del español (Cesc) Fabregas es uno de los mejores del torneo y puedo asegurarlo porque cuando yo dirigía a la selección italiana, lo vi trabajar", completó el técnico de Juventus que mañana estrenará su cuarta casaca de la temporada con líneas blancas y negras, pero horizontales.

Fabregas perderá a una pieza clave en el plantel, el argentino Nico Paz, goleador del equipo con nueve festejos que deberá purgar una fecha de suspensión y faltará en un plantel en el que sí estarán su compatriota Máximo Perrone y el griego Anastasios Douvikas, autor de ocho goles en el torneo, los mismos que el turco Kenan Yildiz, artillero de Juventus.

En el otro adelanto de la jornada sabatina chocarán en Cerdeña el Cagliari de Fabio Pisacane, que cortó una racha de tres victorias en fila (ante Juventus, Fiorentina y Hellas Verona) con dos derrotas (ante Roma y Lecce) y una Lazio que al mando de Maurizio Sarri sigue sin encontrar su juego y llega precedido por el traspié de local con Atalanta.

Pisacane debió recurrir a jugadores del equipo "Primavera" para completar un plantel diezmado por las lesiones, situación ante la cual el entrenador afirmó que el equipo "debe mantenerse unido y compacto para superar esta emergencia" "Lazio es un equipo fuerte y tiene una muy buena defensa (le marcaron 25 goles, uno menos de los que celebró), pero también es hábil en la transición. Será un partico complicado y debemos poner en práctica lo que ensayamos si queremos lograr un buen resultado", advirtió.

También Sarri llega al duelo con varias ausencias por lesión, aunque volverá a contar con el recuperado Mattia Zaccagni para intentar reencontrarse con el triunfo que celebró por última vez el 11 de enero frente al colista Hellas Verona, hoy goleado por Sassuolo como visitante en el inicio de la fecha.

En el equipo sardo se anuncia como titular al zaguero colombiano Yerry Mina y como suplente al uruguayo Agustín Albarracín en un duelo al que aquellas mencionadas victorias en fila le permiten llegar algo más holgado, pero sin chances de descuidarse pues marcha a siete puntos de la zona de descenso (con cuatro equipos en el medio). (ANSA).