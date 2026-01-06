Serie A: Inter quiere consolidar su liderazgo ante Parma

El DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, evalúa presentar una alineación con cambios respecto del triunfo por 3-1 como local contra Bologna del pasado domingo 4 por la decimoctava jornada del campeonato

Chivu, que asumió en reemplazo de Simone Inzaghi luego de haber logrado la permanencia del Parma durante la temporada 2024-25 de la Serie A, planea una formación con modificaciones considerando que Inter recibirá al Napoli el domingo 11 por la vigésima fecha del torneo

Inter lidera la tabla de posiciones con 39 puntos, uno más que Milan, que el jueves 8 cerrará la fecha como local ante Genoa (15), mientras que Napoli, campeón defensor, completa el podio con 37 unidades y mañana será local del colista Hellas Verona (12)

El plan de Chivu incluye darle un descanso al suizo Manuel Akanji, al polaco Piotr Zielinski, a Federico Dimarco y al francés Marcus Thuram, mientras que el neerlandés Stefan De Vrij, el armenio Henrikh Mkhitaryan, el brasileño Carlos Augusto y Stefano Pio Esposito son los candidatos a reemplazados, respectivamente

En cambio, Chivu mantendrá como titular al brasileño Luis Henrique y al capitán argentino Lautaro Martínez, máximo artillero del torneo con 10 goles, el doble que su compatriota Mateo Pellegrino, responsable del empate 1-1 que Parma rescató en su visita al Sassuolo por la decimoctava fecha de la Serie A

Pellegrino y su compatriota Lautaro Valenti se perfilan como titulares mañana en el equipo del DT español Carlo Cuesta, que marcha decimoquinto en la Serie A con 18 puntos, sólo seis más que Fiorentina, Hellas Verona y Pisa, que integran la zona de descenso

Inter llegará al estadio Ennio Tardini con una serie positiva de cinco triunfos seguidos, inédita desde la temporada 2023-24, en la que el equipo "neroazzurro" alcanzó diez victorias consecutivas al mando de Inzaghi para luego celebrar la conquista de su vigésimo "Scudetto"

Otra buena noticia para Inter es que enfrentará al Parma con el objetivo de extender una serie positiva de cuatro triunfos seguidos como visitante luego de haber llegado a un máximo de 7 victorias consecutivas también en la temporada 2023-24

El exitoso presente del Inter responde en gran parte al nivel de Lautaro Martínez, quien marcó en los cinco partidos más recientes de la Serie A, en la que buscará igualar a su compatriota Julio Cruz, quien llegó a celebrar en 7 presentaciones seguidas del "Calcio" entre octubre y diciembre de 2007. (ANSA)