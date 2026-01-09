Serie A: Inter se asocia con Coca-Cola

El acuerdo incluye no solamente al plantel profesional masculino entrenado por el rumano Cristian Chivu, sino también al femenino y al equipo Sub-23 de Inter y contempla una presencia más fuerte de ambas marcas en los puestos de venta del estadio Giuseppe Meazza.

"La colaboración con Inter confirma el compromiso de Coca-Cola por apoyar al deporte y promover los valores positivos con la pasión, la dedicación y el juego en equipo", afirmó Paola Donelli, directora de marketing de la compañía en Italia.

"Colaborar con una marca reconocida en todo el mundo como Coca-Cola nos permitirá consolidar nuestro camino de crecimiento y ofrecerle a nuestros aficionados oportunidades exclusivas y enriquecedoras", dijo por su parte Giorgio Ricci, director de ingresos del club "nerazzurro".

El acuerdo fue anunciado apenas finalizada la primera ronda del campeonato italiano que lidera Inter, que se consagró "campeón de invierno" y en la previa del duelo que el equipo capitaneado por el argentino Lautaro Martínez jugará de local este domingo frente a Napoli, defensor del título y tercero en el torneo a cuatro puntos de la cima. (ANSA).