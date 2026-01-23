Serie A: Inter se despertó a tiempo

Stefano Moreo ilusionó a los aficionados del equipo visitante entrenado por el campeón mundial Alberto Gilardino al establecer el 2-0 parcial con un doblete que celebró entre los 11 y los 23 minutos, para sorpresa del público de Inter, amplísima mayoría en el estadio colmado por 74 mil espectadores, que recuperó la calma antes de cerrarse el primer capítulo del duelo arbitrado por Matteo Marcenaro.

El polaco Piotr Zielinski a los 39', de penal, el capitán Lautaro Martínez, que celebró a los 41' su duodécimo gol y también se aleja en la cima de la tabla de artilleros, y el juvenil Francesco Pio Esposito, con quien compartió el ataque, en el segundo minuto adicionado por Marcenaro en ese primer período, le permitieron al "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu irse en ventaja al descanso de un partido que prometía otro tipo de sorpresas.

Los goles de Inter resultaron letales para un Pisa que dio pelea, que lucha en el fondo de la tabla que comparte con Hellas Verona, pero que sufrió décima derrota en el campeonato y es el equipo con la valla más vulnerada con 37 goles en contra, sumados los que celebraron hoy también Federico Dimarco a los 82', el francés Ange-Yoan Bonny a los 86' y el armenio Henrikh Mkhitaryan en el tercer minuto adicionado de un duelo al que la lluvia le dio un tinte aún más dramático.

Los brasileños Luis Henrique y Carlos Augusto fueron partícipes desde el inicio de esta nueva y categórica victoria de Inter, que se recuperó de la derrota por 3-1 sufrida entre semana en este mismo escenario a manos de un Arsenal que se aseguró uno de los ocho pasajes directos a los octavos de final de la Champions y dejó al equipo italiano fuera de esa posibilidad, que deberá buscar el miércoles en campo del Borussia Dortmund cerrando la fase de liga de ese torneo.

En el campeonato, el equipo de Chivu sumó su tercer triunfo consecutivo, llegó a 52 puntos y le sacó seis de ventaja al escolta Milan, que el domingo visitará a una Roma que marcha cuarta a diez de la cima, y nueve a Napoli, tercero y rival ese mismo día en Turín de una Juventus que está quinta, ahora a 13 unidades del sólido líder, el equipo más ganador del torneo con 17 triunfos (suma además un empate y cuatro derrotas). (ANSA).