Serie A: Inter se encomienda a Esposito

(di Matteo Spaziante) (ANSA) - MILANO, 16 GEN - El líder Inter buscará afirmarse en la cima del campeonato mañana cuando visite a Udinese por la vigesimoprimera fecha, que se ponía en marcha hoy con Pisa-Atalanta y por la que el sábado también saldrán a ruedo dos de los candidatos a la corona, el campeón Napoli, que recibirá al Sassuolo, y Juventus, que jugará con Cagliari en Cerdeña.

El "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu llega precedido por el agónico triunfo conseguido en Milán frente a Lecce en uno de los cuatro duelos que habían quedado pendientes en la decimosexta fecha por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad.

Una victoria, séptima que sumó, además del empate frente a Napoli, desde que cayó en el "Derby della Madonnina" por 1-0 en la duodécima fecha frente a Milan, su clásico rival y escolta a tres puntos de distancia (con 43), gracias a un gol del juvenil Francesco Pio Esposito.

El delantero de 20 años ingresó a los 57' y a los 78' celebró el gol del triunfo frente a Lecce, gol que llegó seis minutos después de saltase al ruedo el argentino Lautaro Martínez, capitán y goleador de Inter y del campeonato con diez festejos, con quien mañana formará la dupla ofensiva desde el primer minuto.

Será una prueba para Esposito y para Inter frente a un Udinese que, comandado por el alemán Kosta Runjaic, marcha en mitad de tabla a 20 puntos de distancia de su rival de turno, pero que logró tres de sus siete victorias en el torneo jugando en el Bluenergy Stadium de Friuli.

Chivu apuesta a ganador con Esposito, a quien viene siguiendo desde que jugaba en las categorías juveniles de Inter, que supo dirigir también, y en un equipo "Primavera" del que el delantero supo ser capitán antes de ser ascendido al plantel profesional.

Inter, que celebró siete de sus 15 triunfos en el torneo como visitante, necesita ganar para poder preparar más tranquilo el duelo del martes en el Giuseppe Meazza frente al Arsenal, que ganó sus seis partidos en la fase de Liga de la Champions y está logrando el pasaje directo a octavos al igual que el "nerazzurro", sexto con cuatro triunfos y dos traspiés.

Más allá de ese trascendental compromiso, el equipo de Chivu no debe descuidarse en el campeonato porque la pelea por el "scudetto" es una de las prioridades en esta temporada y si sale airoso en el duelo que abrirá la jornada de sábado, le meterá presión a Napoli, que marcha a seis puntos de distancia, y a Juventus, cuarta en discordia y a siete de la cima.

Además, Inter podría llegar a 16 triunfos en 21 fechas, racha que cuando logró alcanzar esa marca le permitió celebrar luego el "scudetto", el último de ellos en la temporada 2023-24 al mando de Simone Inzaghi, reemplazado por un Chivu que cantó victoria en los últimos cinco duelos disputados como visitante, condición en la que a su equipo le marcaron apenas dos goles.

Otro detalle estadístico que refuerza las esperanzas de Inter es que Lautaro le convirtió seis goles en cinco partidos a Udinese y celebró la mitad de los diez en este campeonato fuera del Meazza, situación por la cual, si repite mañana, igualará algo que solo lograron el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé, únicos capaces de convertir más de cinco goles como visitantes en cada una de las últimas siete temporadas en las cinco principales Ligas europeas.

Chivu ensayaría variantes respecto del equipo que presentó frente a Lecce, ante el cual ingresaron algunos que no son habitualmente titulares, para visitar a un Udinese que, tras aquella derrota por paliza en la decimosexta fecha que signó la primera de dos victorias de Fiorentina en el torneo, solo volvió a tropezar con Como, que lo superó por 1-0 en condición de local.

Desde aquella debacle en Florencia, el equipo de Runjaic sumó un triunfo como visitante en campo del Torino y empates con Lazio y con Pisa, uno de los colistas del torneo al que no pudo doblegar el sábado pasado en el mismo escenario en el que jugará mañana con algunas jornadas más de descanso que Inter y que lucirá colmado para celebrar el décimo aniversario de su inauguración, el 17 de enero de 2016 (perdió 4-0 con Juventus).

Sin el suspendido y además lesionado Nicoló Zaniolo, Udinese intentará no repetir aquella amarga experiencia, aun cuando saltará a la cancha con algunas otras ausencias para enfrentar al gran candidato al título, que irá por más para meterle presión a los demás postulantes al trono. (ANSA).