Serie A: Inter se pone al día contra Lecce

Fabio Maresca fue designado para dirigir el partido previsto en el estadio Giuseppe Meazza, donde contará con la asistencia en las bandas de Matteo Passeri y de Vittorio Di Gioia, mientras que Gianluca Manganiello será el cuarto árbitro y Lorenzo Maggioni estará a cargo del VAR con el respaldo de Daniele Chiffi.

El partido fue postergado por el viaje del Inter a Arabia Saudita para participar de la Supercopa de Italia 2025 con Napoli, Milan y Bologna, que también deben ponerse al día con el calendario.

Inter, subcampeón del Napoli en la Serie A pasada, perdió por penales en semifinales con Bologna, que ganó la Copa Italia 2024-25 y luego cayó con el equipo partenopeo en la definición de la Supercopa de Italia.

El equipo "neroazzurro" del DT rumano Cristian Chivu lidera la edición 2025-26 de la Serie A con 43 puntos, tres más que Milan, que el jueves visitará al Como (34) luego del duelo en el que Hellas Verona (13) será local del Bologna (27).

Inter buscará volver a la senda del triunfo ante Lecce, decimoséptimo con 17 unidades, luego del empate 2-2 como local de la fecha 20 contra Napoli, que también mañana será local contra Parma (21).

La mala noticia para Chivu es que contra Lecce sufrirá la baja del mediocampista turco Hakan Calhanoglu, quien sufrió un problema muscular en su pierna izquierda durante el complemento del partido del pasado domingo 11 contra Napoli tras anotar el 2-1 transitorio con un penal.

Inter emitió un comunicado para informar que Calhanoglu será sometido a nuevos estudios médicos en los próximos días, pero la primera estimación advierte que el mediocampista turco deberá permanecer inactivo unos 20 días, por lo cual se perderá los duelos contra Lecce, Udinese, Pisa y Cremonese por la Serie A y contra Arsenal y Borussia Dortmund por las últimas dos fechas de la fase de liga de la Champions League.

Calhanoglu se sumó a la lista lesionados que ya integraba el defensor neerlandés Denzel Dumfries, quien manifestó en redes sociales su confianza para recuperarse lo antes posible tras haber sido operado en su tobillo izquierdo.

En este escenario, Chivu planea mantener en la alineación titular al mediocampista brasileño Luis Henrique por la banda derecha, mientras que su compatriota Carlos Augusto cubrirá el sector izquierdo y el capitán argentino Lautaro Martínez liderará el ataque.

A su vez, Lecce llegará al Giuseppe Meazza con el objetivo de volver a celebrar una victoria después de cuatro partidos en los que apenas rescató un punto gracias al sorpresivo empate 1-1 que rescató como visitante contra Juventus (cuarto con 39 puntos) por la fecha 18 de la Serie A.

El equipo de Di Francesco precisa ganar para alejarse de la zona de descenso que componen Fiorentina (14 puntos), Hellas Verona y Pisa, ambos con 13 unidades. (ANSA).