Serie A: Inter se quedó con el Clásico

Será en este mismo escenario que albergó la ceremonia inaugural principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo que acaparan por estos días la atención del público italiano por la gran actuación de los atletas "azzurros" y en el que hoy el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu logró una victoria fundamental que lo confirma como el gran aspirante al "scudetto".

Inter arrancó ganando el Clásico con un gol en contra a los 17' de Andrea Cambiaso, quien a nueve minutos más tarde se reivindicó al decretar el empate parcial de una Juventus que a los 42' se quedó con diez por la expulsión del francés Pierre Kalulu, que volvió a quedar en desventaja a los 76' con el tanto convertido por Francesco Pio Esposito, pero que volvería a igualar el marcador a los 83' con Manuel Locatelli.

Solo en tiempo cumplido, el gol del polaco Piotr Zielinski le permitió al local cantar victoria y a su público celebrar en el partido saliente de la jornada que arbitró Federico La Penna y que jugaron los brasileños Luis Henrique, reemplazado a los 66', y Carlos Augusto, ingresado a los 46', en el que esta vez solo faltó el gol del capitán argentino Lautaro Martínez, goleador del campeonato con 14 festejos.

No pudo ser, pero poco importó porque Inter volvió a ganar y a alejarse en la punta de la tabla tras superar al equipo de Luciano Spalletti, un rival directo al que le sacó 15 puntos de ventaja, que tuvo en cancha al brasileño Gleison Bremer desde el inicio, que mandó al ruedo al colombiano Juan Cabal a los 61', que dio pelea incluso con un hombre menos y terminó cayendo de pie.

Inter manda con 61 puntos, escoltado por Milan que suma 53 con un partido menos, mientras que Juventus quedó con 46 puntos, tres por detrás de Napoli, defensor de la corona que mañana recibirá a una Roma que también cosechó 46 unidades y con solo empatar (lo hizo en una única ocasión en el torneo frente a Milan) le arrebatará el cuarto lugar que otorga el último pasaje a la próxima Champions. (ANSA).