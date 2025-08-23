Serie A: Inter sumó a Diouf

Diouf, que se inició en las divisiones inferiores del París Saint-Germain y debutó como profesional en 2020 en las filas del Rennes (luego jugó otras dos temporadas en Basilea, la primera de ellas a préstamo), arriba al fútbol italiano a cambio de 20 millones de euros y otros cinco de bonificación en caso de lograr determinados objetivos.

"Es un honor para mí estar aquí y sé lo que significa ser jugador de Inter", afirmó el futbolista de 22 años, que también era pretendido por Napoli, en sus primeras declaraciones como jugador del equipo que entrena el rumano Cristian Chivu y tras haber superado a primera hora del día los controles médicos de rigor.

Diouf, que firmó contrato con Inter por cinco temporadas, integró la selección olímpica de Francia que cayó en la final por la medalla de oro frente a España en un vibrante partido que se definió en tiempo suplementario en los Juegos de París 2024.

"No veo la hora de jugar en el Giuseppe Meazza", confesó Diouf, que al menos pisará el césped de ese escenario el lunes, cuando el actual subcampeón del fútbol italiano reciba al Torino en uno de los dos partidos que le bajarán el telón al primer acto del torneo que se pondrá en marcha mañana con cuatro adelantos.

"Me gusta jugar con la pelota al pie y con personalidad.

Privilegio la técnica y me encanta mostrar las cosas que puedo hacer con el balón", enumeró el mediocampista que se integrará al plantel de Inter y posiblemente no sea convocado para el estreno en el campeonato de su equipo, aunque no está descartado.

El club le dio la bienvenida con un mensaje que dice: "Adaptarse, afrontar los obstáculos, tener coraje para frenar y reiniciar persiguiendo una pasión, un sueño escrito en el propio destino. En su breve carrera, Andy Diouf, nuevo mediocampista de Inter, demostró saber pelear por aquello en lo que siempre creyó". (ANSA).