Serie A: Inter termina el año al tope en soledad

Lautaro Martínez, asistido por el juvenil Francesco Pio Esposito, abrió el marcador a los 65' para confirmarse como el máximo artillero del torneo con 9 goles y permitir que Inter vuelva al primer puesto que Milan le había arrebatado en primer turno al vencer por 3-0 al antepenúltimo Hellas Verona.

Inter, que alineó a Lautaro Martínez (reemplazado a los 83') y al brasileño Luis Henrique, cuyo compatriota Carlos Augusto ingresó a los 76', suma ahora 36 puntos, uno más que Milan y dos más que Napoli, que se impuso por 2-0 en campo del Cremonese.

"Una victoria importante en un campo difícil contra un Atalanta en recuperación y sano. Intentamos hacer nuestro juego contra un equipo que te ataca marcando al hombre", explicó el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu.

"En la primera parte, tuvimos algunas ocasiones por la banda derecha de nuestro ataque, pero nos faltó claridad en los últimos 20 metros con el último pase filtrado. Luego, los suplentes fueron decisivos, especialmente Pio Esposito con la asistencia a Lautaro", destacó Chivu.

"Los suplentes se pusieron las pilas para defender la victoria en los minutos finales. La defensa, incluso cuando retrocedimos hacia el final, se mantuvo muy firme", ponderó el DT rumano, quien valoró el poder ofensivo del Inter.

"Tengo cuatro delanteros que han tenido un gran impacto hasta ahora. Pio es crucial, al igual que (el francés Ange-Yoan) Bonny. Dos chicos queridos por su trabajo duro, aunque Lautaro y (el francés Marcus) Thuram siempre están en boca de todos", aclaró.

Chivu también habló sobre las limitaciones del equipo en el último partido de 2025: "deberíamos haberle dado más pases verticales y profundos a Thuram, pero, en cambio, encontramos más salidas por la derecha. Cuando Atalanta recibió nuestro gol, aumentó el ritmo y ya no pudimos avanzar", reconoció.

Por último, Chivu ofreció una evaluación de fin de año: "Mentalmente, a veces nos ha faltado consistencia en los resultados en un calendario muy exigente. No es fácil recuperar la energía al llegar a casa por la noche. Debemos seguir atrevidos y trabajando duro", enfatizó.

El equipo "neroazzurro" se recuperó en el partido disputado en Bérgamo de la dolorosa eliminación por penales ante Bologna en la segunda semifinal de la Supercopa de Italia 2025.

Inter, escolta del Napoli en la Serie A pasada, volverá a jugar el domingo 4 de enero 2026, cuando completará la decimoctava fecha del torneo de la primera división del "Calcio" en el partido que jugará como local justamente contra Bologna, séptimo con 26 unidades.

Ambos equipos tienen un partido menos al igual que Napoli y Milan, los otros animadores de la Supercopa de Italia 2025 que registró la coronación del equipo partenopeo, que en la final de disputada en Riad venció por 2-0 al Bologna, campeón de la Copa Italia 2024-25 tras superar en la final al Milan.

Inter recibirá el miércoles 14 de enero de 2026 al Lecce (decimosexto con 16 puntos) en su duelo pendiente de la fecha 16, por la que Napoli (34) recibirá el mismo día al Parma (17), mientras que Bologna visitará al antepenúltimo Hellas Verona (12) el jueves 15, cuando Milan jugará en campo del Como (27).

A su vez, Atalanta, que contó con el brasileño derson, sufrió su quinta derrota del torneo y quedó en el décimo puesto con 22 unidades, la misma cantidad que Sassuolo y Udinese.

"Abracé a (Berat) Djimsiti después del partido, pero no puedo condenar un error individual. Luchamos hasta el final contra un equipo fuerte. Necesitamos aceptar la derrota y dejarla atrás de inmediato para redimirnos contra Roma", resaltó el DT del Atalanta, Raffaele Palladino, en alusión al error del zaguero albanés en el gol del Inter.

"Terminé con cuatro delanteros en un 4-2-3-1, y tampoco condeno el error de (el serbio Lazar) Samardzic, aunque contra equipos así hay que aprovechar hasta las mínimas ocasiones", enfatizó Palladino, quien se mostró especialmente satisfecho con la segunda mitad del Atalanta.

"Nuestro plan de juego en la primera parte, evitando que Inter avanzara demasiado para no exponernos, debería haber sido diferente en intensidad incluso cuando estábamos remontando.

Estuvimos un poco pasivos y no supimos controlar bien el balón una vez que lo recuperamos. En la segunda parte, la situación se reequilibró y el gol nos hizo mucho daño", lamentó.

Palladino también enfatizó que Atalanta debe "entender que contra estos equipos, los detalles marcan la diferencia".

"Hay que jugar el partido perfecto. Los incidentes cambiaron el resultado final: o ganamos o aprendemos. En los metros finales, no intentamos tener el balón en los pies y jugamos uno contra uno. No lastimamos al Inter, pero con nuestra mentalidad intentamos dedicar la victoria a Mario Pasalic, que viene de un momento difícil", refirió en alusión al mediocampista croata que jugó hasta los 58' y recientemente perdió a su padre, Ivan.

(ANSA).