Serie A: Inter venció al Parma y es el campeón de invierno

Federico Dimarco abrió el marcador a los 43' y el francés Marcus Thuram puso cifras definitivas a la victoria del Inter en el octavo minuto adicionado del complemento del partido disputado en el estadio Ennio Tardini.

Dimarco y todo Inter debieron esperar la confirmación del VAR por un presunto fuera de juego del defensor, mientras que el árbitro Andrea Colombo anuló un gol que el francés Ange-Yoan Bonny anotó en el cuarto minuto adicionado del complemento porque Thuram había tocado el balón con la mano al inicio de esa jugada.

Bonny ingresó a los 85' por el argentino Lautaro Martínez, el mismo momento en que fue reemplazado el brasileño Luís Henrique, que también fue titular con su compatriota Carlos Augusto (amonestado).

Inter lidera la tabla con 42 puntos, cuatro más que Napoli, que sólo empató 2-2 con el penúltimo Hellas Verona (13), y Milan, que mañana completará la fecha como local ante Genoa (15) tras la visita del Cagliari (18) al Cremonese (21).

El "neroazzurro" y el partenopeo, que jugarán entre sí el domingo 11 en el estadio Giuseppe Meazza por la fecha 20, tienen un partido menos al igual que Bologna (octavo con 26 puntos) y Milan por su viaje a Arabia Saudita para participar la Supercopa de Italia 2025, torneo ganado por Napoli, que en la final venció por 2-0 al "rossoblú".

Inter, escolta del Napoli en la Serie A pasada, recibirá al Lecce (decimosexto con 16 puntos) el miércoles 14 por la fecha 16, en la que el equipo partenopeo será local el mismo día contra Parma, mientras que la jornada concluirá el jueves 15, cuando Bologna visitará al Hellas Verona y Milan al Como (33).

Otra buena noticia para Inter es que llegó a seis triunfos seguidos, una serie inédita desde la temporada 2023-24, en la que el equipo "neroazzurro" alcanzó 10 victorias consecutivas al mando de Simone Inzaghi para luego celebrar la conquista de su vigésimo "Scudetto".

Asimismo, Inter llegó ante Parma a 5 triunfos seguidos como visitante luego de haber llegado a un máximo de 7 victorias consecutivas en esa condición también en la temporada 2023-24.

El partido en el Ennio Tardini también registró el retorno del DT del Inter, el rumano Cristian Chivu, quien sucedió a Inzaghi tras haber guiado al Parma a conseguir la permanencia en la edición 2024-25 de la Serie A, tras lo cual fue reemplazado por el español Carlos Cuesta.

Parma, que contó con el argentino Mateo Pellegrino, reemplazado a los 75', cuando fue incluido su compatriota Nahuel Estévez, trece minutos después del ingreso del también argentino Christian Ordoñez, quedó decimoquinto con 18 unidades, cinco más que Fiorentina y Hellas Verona, en zona de descenso con Pisa (12). (ANSA).