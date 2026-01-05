Serie A: Inter vuelve a mandar en soledad

El polaco Piotr Zienlinski abrió el marcador a los 40', Lautaro Martínez aumentó a los 48' y el francés Marcus Thuram estiró la diferencia a los 74', mientras que el también argentino Santiago Castro descontó a los 83' para Bologna.

Inter, que alineó a Lautaro Martínez (estrelló un zurdazo contra el travesaño y reemplazado a los 76') y al brasileño Luís Henrique, cuyo compatriota Carlos Augusto ingresó a los 76', recuperó así el primer puesto del torneo de la primera división del "Calcio".

El equipo "neroazzurro" del DT rumano Cristian Chivu suma ahora 39 puntos, uno más que Milan, mientras que Napoli completa el podio con 37 unidades, cuatro más que Juventus y Roma.

Por su parte, Bologna, que contó con el colombiano Jhon Lucumí (reemplazado durante el descanso) y con Castro, quedó en el séptimo puesto con 26 unidades.

Partidos.

Viernes.

Cagliari 0 - Milan 1.

Sábado.

Como 1 - Udinese 0.

Genoa 1 - Pisa 1.

Sassuolo 1 - Parma 1.

Juventus 1 - Lecce 1.

Atalanta 1 - Roma 0.

Domingo.

Lazio 0 - Napoli 2.

Fiorentina 1 - Cremonese 0.

Hellas Verona 0 - Torino 3.

Inter 3 - Bologna 1.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 39 17 13 0 4 38 15.

Milan 38 17 11 5 1 28 13.

Napoli 37 17 12 1 4 26 13.

Juventus 33 18 9 6 3 24 16.

Roma 33 18 11 0 7 20 12.

Como 30 17 8 6 3 23 12.

Bologna 26 17 7 5 5 25 17.

Atalanta 25 18 6 7 5 21 19.

Lazio 24 18 6 6 6 18 14.

Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22.

Torino 23 18 6 5 7 20 28.

Udinese 22 18 6 4 8 18 29.

Cremonese 21 18 5 6 6 18 21.

Cagliari 18 18 4 6 8 19 25.

Parma 18 17 4 6 7 12 19.

Lecce 17 17 4 5 8 12 23.

Genoa 15 18 3 6 9 18 28.

Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28.

Pisa 12 18 1 9 8 13 25.

Verona 12 17 2 6 9 13 28.

Máximos goleadores.

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).

- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese); Matías Soulé (Roma); Marcus Thuram (Inter); Santiago Castro (Bologna) y Mateo Pellegrino (Parma).

Próxima fecha.

Martes 6.

Pisa-Como.

Lecce-Roma.

Sassuolo-Juventus.

Miércoles 7.

Bologna-Atalanta.

Napoli-Hellas Verona.

Lazio-Fiorentina.

Parma-Inter.

Torino-Udinese.

Jueves 8.

Cremonese-Cagliari.

Milan-Genoa. (ANSA).