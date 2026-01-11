Serie A: Inter y Napoli igualaron 2-2
El "neroazzurro" mantiene su ventaja al tope de la tabla
Federico Dimarco abrió el marcador a los 10' para Inter, pero McTominay igualó a los 27' y repitió a los 81' para Napoli, luego que el turco Hakan Calhanoglu volviera a adelantar al "neroazzurro" a los 73', con un penal.
Inter, que alineó al argentino Lautaro Martínez (sustituido a los 88') y al brasileño Luís Henrique (su compatriota Carlos Augusto ingresó a los 88'), sigue como único líder del torneo, ahora con 43 puntos, tres más que Milan, que sólo igualó 1-1 con Fiorentina (14).
A su vez, el brasileño Juan Jesús (amonestado) jugó todo el partido para Napoli, que completa el podio con 39 unidades (la misma cantidad que Roma) y sufrió la expulsión del DT Antonio Conte a los 71' tras la sanción del penal anotado por Calhanoglu.
Partidos
Sábado 10.
Udinese 2 - Pisa 2.
Como 1 - Bologna 1.
Roma 2 - Sassuolo 0.
Atalanta 2 - Torino 0.
Domingo 11.
Lecce 1 - Parma 2.
Fiorentina 1 - Milan 1.
Hellas Verona 0 - Lazio 1.
Inter 2 - Napoli 2.
Lunes 12.
Genoa-Cagliari.
Juventus-Cremonese.
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 43 19 14 1 4 42 17.
Milan 40 19 11 7 1 29 15.
Napoli 39 19 12 3 4 30 17.
Roma 39 20 13 0 7 24 12.
Juventus 36 19 10 6 3 27 16.
Como 34 19 9 7 3 27 13.
Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.
Lazio 28 20 7 7 6 21 16.
Bologna 27 19 7 6 6 26 20.
Udinese 26 20 7 5 8 22 32.
Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.
Torino 23 20 6 5 9 21 32.
Cremonese 22 19 5 7 6 20 23.
Parma 21 19 5 6 8 14 22.
Cagliari 19 19 4 7 8 21 27.
Lecce 17 19 4 5 10 13 26.
Genoa 16 19 3 7 9 19 29.
Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.
Verona 13 19 2 7 10 15 31.
Pisa 13 20 1 10 9 15 30.
Máximos goleadores
- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 7: Rafael Leao (Milan) y Hakan Calhanoglu (Inter).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma).
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona).
Próxima fecha
Viernes 16.
Pisa-Atalanta.
Sábado 27.
Udinese-Inter.
Napoli-Sassuolo.
Cagliari-Juventus.
Domingo 18.
Parma-Genoa.
Bologna-Fiorentina.
Torino-Roma.
Milan-Lecce.
Lunes 19.
Cremonese-Hellas Verona.
Lazio-Como. (ANSA).