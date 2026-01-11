Serie A: Inter y Napoli igualaron 2-2

Federico Dimarco abrió el marcador a los 10' para Inter, pero McTominay igualó a los 27' y repitió a los 81' para Napoli, luego que el turco Hakan Calhanoglu volviera a adelantar al "neroazzurro" a los 73', con un penal.

Inter, que alineó al argentino Lautaro Martínez (sustituido a los 88') y al brasileño Luís Henrique (su compatriota Carlos Augusto ingresó a los 88'), sigue como único líder del torneo, ahora con 43 puntos, tres más que Milan, que sólo igualó 1-1 con Fiorentina (14).

A su vez, el brasileño Juan Jesús (amonestado) jugó todo el partido para Napoli, que completa el podio con 39 unidades (la misma cantidad que Roma) y sufrió la expulsión del DT Antonio Conte a los 71' tras la sanción del penal anotado por Calhanoglu.

Partidos

Sábado 10.

Udinese 2 - Pisa 2.

Como 1 - Bologna 1.

Roma 2 - Sassuolo 0.

Atalanta 2 - Torino 0.

Domingo 11.

Lecce 1 - Parma 2.

Fiorentina 1 - Milan 1.

Hellas Verona 0 - Lazio 1.

Inter 2 - Napoli 2.

Lunes 12.

Genoa-Cagliari.

Juventus-Cremonese.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 43 19 14 1 4 42 17.

Milan 40 19 11 7 1 29 15.

Napoli 39 19 12 3 4 30 17.

Roma 39 20 13 0 7 24 12.

Juventus 36 19 10 6 3 27 16.

Como 34 19 9 7 3 27 13.

Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.

Lazio 28 20 7 7 6 21 16.

Bologna 27 19 7 6 6 26 20.

Udinese 26 20 7 5 8 22 32.

Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.

Torino 23 20 6 5 9 21 32.

Cremonese 22 19 5 7 6 20 23.

Parma 21 19 5 6 8 14 22.

Cagliari 19 19 4 7 8 21 27.

Lecce 17 19 4 5 10 13 26.

Genoa 16 19 3 7 9 19 29.

Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.

Verona 13 19 2 7 10 15 31.

Pisa 13 20 1 10 9 15 30.

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 7: Rafael Leao (Milan) y Hakan Calhanoglu (Inter).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona).

Próxima fecha

Viernes 16.

Pisa-Atalanta.

Sábado 27.

Udinese-Inter.

Napoli-Sassuolo.

Cagliari-Juventus.

Domingo 18.

Parma-Genoa.

Bologna-Fiorentina.

Torino-Roma.

Milan-Lecce.

Lunes 19.

Cremonese-Hellas Verona.

Lazio-Como. (ANSA).