Serie A: Inter y Torino completan la primera fecha

“Trabajamos bien, la preparación fue corta, pero intensa. No tuvimos muchas dificultades. Los muchachos trabajaron duro y se mostraron disponibles para este inicio de temporada”, afirmó Chivu, quien ya dirigió al Inter durante el Mundial de Clubes 2025.

El DT rumano fue elegido tras lograr la permanencia con Parma en la edición 2024-25 de la Serie A como reemplazante de Simone Inzaghi, quien partió al Al-Hilal de Arabia Saudita.

“Estamos en proceso de desarrollo, queremos mejorar el rendimiento de este equipo tanto individual como colectivamente.

Estamos listos para empezar, estamos impacientes”, reconoció Chivu en conferencia de prensa.

“El libro de pases siempre ha sido un objetivo. Elegimos algunos nombres, pero los clubes con los que hemos negociado han declarado a los jugadores intransferibles, igual que nosotros.

Los clubes tienen derecho a decidir si venden o no a un jugador”, opinó Chivu.

“Hemos sido constantes porque hemos mantenido nuestro compromiso de invertir en jugadores jóvenes, eligiendo jugadores clave que estén dispuestos a ayudarnos”, agregó el entrenador rumano, integrante del Inter que ganó el triplete en la temporada 2009-10, “Quiero transmitir un poco de carácter al plantel. Siempre hay un momento en el que no se puede sacar nada de ciertos partidos, como nos pasó en Kiev en 2010. Hay que saber gestionar los momentos, tener confianza en uno mismo y llegar al final de la temporada viendo dónde se está para dar ese salto definitivo de calidad y alcanzar los objetivos del club”, explicó Chivu.

Por otra parte, Chivu, que alineará al capitán y delantero argentino Lautaro Martínez, coincidió con Massimiliano Allegri, DT del Milan, al considerar a Napoli, campeón defensor, como el favorito a quedarse con el "Scudetto" en la temporada 2025-26.

“Allegri tiene razón, quien gane el Scudetto siempre será el favorito al año siguiente. Lele (Orioli) es un amigo, pero con lo que gastaron y la plantilla que ya tienen, son los favoritos”, argumentó Chivu en alusión al manager del club partenopeo, que señaló al Inter como el equipo que ganará el "Scudetto".

“No le tengo miedo a nada, nosotros no le tenemos miedo a nada.

Obviamente, no puedes controlar lo que puede pasar durante un partido, pero cuando eres honesto sobre lo que has invertido y la preparación que has hecho, cuando además has logrado dejar atrás el pasado, no tienes nada que temer.

“La mentalidad marca la diferencia”, completó Chivu.

El entrenador rumano aludía a la decepción que Inter sufrió en la temporada 2024-25, en la que escoltó al campeón Napoli en la Serie A y cayó en semifinales de la Copa Italia contra Milan antes de perder por 5-0 contra París Saint-Germain en la final de la Champions League.

Del otro lado estará Marco Baroni, quien fue despedido por Lazio y asumió en Torino, con el que debutó con una victoria por 1-0 ante Modena (Serie B) en los 32avos de final de la Copa Italia.

“Inter es muy fuerte, pero eso no debería ser un temor, sino una oportunidad para ponernos a prueba: intentaremos complicarle la vida al neroazzurro”, adelantó Baroni en rueda de prensa.

“Nuestros objetivos son mejorar la temporada pasada y construir un equipo con perspectiva y confianza. Luego también intentaremos elevar la vara. Ya veremos durante la temporada”, añadió el DT del equipo “granata”.

Consultado sobre el libro de pases, Baroni respondió: “Hay consistencia y armonía en el club. Los que se fueron han sido sustituidos, y ahora todavía nos falta un lateral izquierdo”, aclaró.

“Pero los que han llegado creen en el proyecto. (Kristjan) Asllani no estará, (Che) Adams es un delantero de élite que sabe marcar goles. No hay rumores sobre él ahora mismo, pero si llega, lo evaluaremos”, aseguró Baroni sobre el mediocampista albanés y el delantero escocés, respectivamente.

Por último, Baroni anticipó que Che Adams y el argentino Giovanni Simeone, arribado del Napoli, se disputan un puesto en la alineación titular.

“Uno de ellos jugará 60 minutos y el otro jugará media hora, pero todavía debo tomar una decisión”, refirió Baroni, quien confirmó, en cambio, al zaguero chileno Guillermo Maripán.

