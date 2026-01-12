Serie A: Juventus arrolló a Cremonese

El brasileño Gleison Bremer abrió el marcador a los 12' tras desviar con la cabeza una volea de Fabio Miretti y el canadiense Jonathan Davis aumentó la ventaja tres minutos después al sellar un contragolpe fulminante.

El turco Kenan Yildiz estableció el 3-0 transitorio a los 35' tras capturar el rebote en el palo del penal que había malogrado previamente y que el árbitro Ermanno Feliciani cobró por mano de Federico Baschirotto, que previamente había bloqueado lícitamente un remate del francés Khéphren Thuram.

Un gol en contra de Filippo Terracciano a los 48' significó la cuarta conquista de Juventus tras una gran jugada del estadounidense Weston McKennie, quien selló el resultado a los 64' del partido disputado en el Allianz Stadium con un cabezazo.

Juventus, que alineó a Bremer (reemplazado a los 71') e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 62', escaló al cuarto puesto con 39 puntos, la misma cantidad que el campeón defensor, Napoli, y Roma.

La "Vecchia Signora" del DT Luciano Spalletti, que el sábado 17 visitará al Cagliari (marcha en el decimosexto puesto con 19 puntos), presenta una diferencia de gol de +16, mejor que la del Napoli (+13), que lo supera por su triunfo por 2-1 en la primera rueda, y que la de Roma (+12).

Sin embargo, Napoli tiene pendiente su partido de la fecha 16 contra Parma (decimocuarto con 21 puntos) y tendrá la posibilidad de alejarse de Juventus y de Roma el miércoles 14, cuando el líder Inter (42) recibirá también al Lecce (17) para ponerse al día.

Esos partidos fueron postergados por el viaje a Arabia Saudita del Napoli (ganó el torneo) e Inter para disputar la Supercopa de Italia 2025, que también contó con la participación del Milan y Bologna, que suman 40 y 27 puntos y el jueves 15 visitarán al Hellas Verona (13) y al Como (34), respectivamente, para completar la decimosexta jornada de la Serie A.

"Jugamos un buen partido, con la actitud correcta ante un rival peligroso como Cremonese, que es combativo y está bien organizado. Tuvimos un poco de suerte en el primer gol, pero controlamos la mayor parte del partido", analizó Spalletti ante Sky Sport.

Por otra parte, Spalletti aclaró que Juventus "todavía no tiene el nivel del Inter o Napoli, pero tenemos mucho margen para seguir mejorando velozmente".

"Ayer bien el partido (el empate 2-2 entre Inter y Napoli, Ndr), son dos equipos que me gustan, jugamos en nivel top y sin guardarse nada. Debemos crecer para igualar su nivel, debemos mejorar velozmente. Veo gran disponibilidad y compromiso y tenemos la posibilidad de conseguir algo", confió Spalletti.

A su vez, Cremonese incluyó al ítaloargentino Franco Vázquez y al paraguayo Antonio Sanabria a los 58', quedó en el decimotercer puesto con 22 unidades y el lunes 19 recibirá al Hellas Verona en el cierre de la fecha 21 del torneo.

El DT del Cremonese, Davide Nicola, fue expulsado a los 27' por protestarle a Feliciani que no cobró un penal por presunta falta de Manuel Locatelli sobre el noruego Dennis Johnsen. (ANSA).