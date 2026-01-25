Serie A: Juventus arrolló al Napoli

El canadiense Jonathan David (22'), el turco Kenan Yildiz (77') y el serbio Filip Kostic (86') sellaron la inobjetable victoria de la Juventus del DT Luciano Spalletti ante el Napoli de su colega Antonio Conte.

Juventus, que alineó al brasileño Gleison Bremer e incluyó al colombiano Juan Cabal a los 60', suma ahora 42 puntos, diez menos que el líder Inter, que goleó por 6-2 al colista Pisa (14) en el inicio de la jornada.

"Todas las victorias son importantes, siempre valen 3 puntos y todos los partidos son difíciles, por eso son importantes para nuestra confianza y porque queremos vivir emociones y momentos bonitos", destacó Spalletti, quien elogió a David y a Yildiz.

"Estamos muy contentos con David", destacó Spalletti sobre el canadiense, que llegó a 4 goles en el campeonato tras haber celebrado 3 conquistas en las cuatro fechas más recientes de la Serie A.

"Yildiz es un extraterrestre, a veces comete errores para ver si vuelve a la normalidad, pero no puede convertirse en un jugador normal, sigue siendo un extraterrestre", ponderó Spalletti sobre el atacante turco de 20 años.

Por su parte, Napoli, que contó con el brasileño Juan Jesús (amonestado), cuyo compatriota Giovane ingresó a los 74', cinco minutos antes del ingreso del belga Romelu Lukaku, sigue tercero con 43 unidades.

Napoli incorporó a Giovane durante la semana tras la partida de Lorenzo Lucca al Nottingham Forest y para reforzar un ataque que hoy volvió a contar con Lukaku, quien jugó sus primeros minutos de la temporada.

Lukaku debió ser operado tras sufrir una grave lesión muscular durante un amistoso de pretemporada disputado el 14 de agosto de 2025 y volvió a jugar oficialmente luego de su presencia en la última fecha de la edición pasada de la Serie A.

El retorno de Lukaku es una buena noticia para el DT Antonio Conte, que deberá esperar ahora por la recuperación del delantero brasileño David Neres, quien viajó a Londres para ser operado en el Wellington Hospital de una lesión en su tobillo izquierdo que sufrió contra Hellas Verona y se agravó contra Parma.

Neres, de 28 años y quien según el cuerpo médico del Napoli precisará al menos 2 meses para volver a ser considerado por Conte, suma 6 goles y 4 asistencias en esta temporada.

"Ahora mismo estamos en el mar con olas altas. Si alguien quiere abandonar el barco, que lo haga, pero queremos intentarlo con todas nuestras fuerzas. Estamos en una situación increíble", lamentó Conte en diálogo con la cadena Sky Sport.

"Me preguntan por el Scudetto, pero es una pregunta absurda, porque aún quedan 16 partidos y muchísimos objetivos por alcanzar. Necesitamos mantener la mejor actitud posible, y desde luego no nos compadecemos de nosotros mismos", remarcó Conte.

"Espero que nadie más se lesione porque está sucediendo algo increíble. Por primera vez en mi carrera, he puesto a Giovane en el campo, un jugador al que nunca había visto entrenarse", reconoció el DT del Napoli sobre el brasileño incorporado durante la semana del Hellas Verona. (ANSA).