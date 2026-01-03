Serie A: juventus busca continuidad

"Le recordé a mis jugadores que aquello que haces a comienzos del año, lo repites a lo largo del mismo", comentó el conductor de la "Vecchia Signora", que tras la derrota en casa de Napoli despachó a rivales de fuste como Bologna y Roma, dos que también pelean arriba, antes de superar a Pisa a domicilio en la fecha anterior.

"Cada jornada ofrece un premio y hay que sudar para ganarlo porque es la sumatoria de premios la que hace los resultados y para eso necesitamos tener continuidad", reiteró Spalletti, al reconocer que su equipo "la logró en los partidos precedentes buscando algo nuevo siempre para fortalecerse cada vez más".

A pesar de que Lecce pelea por otros objetivos y marcha a solo cuatro puntos de la zona de descenso, con Genoa entre ambos, el ex DT de Napoli y de la selección "azzurra" no se fía y anticipa que el de mañana será "un partido difícil ante un rival que tiene un técnico moderno que pregona un fútbol propositivo".

"Con (Eusebio) Di Francesco somos viejos amigos", agregó Spalletti, al augurar que "el 2026 sea un año de satisfacciones para los fanáticos de Juventus, una de las parcialidades más numerosas del mundo por la que debemos darlo todo para que esas satisfacciones lleguen lo antes posible".

En un balance de su gestión al frente del equipo, cuyas riendas tomó el 30 de octubre, el DT se dijo "muy satisfecho por el trabajo que venimos haciendo en estos meses, pero debemos seguir mejorando porque contamos con el potencial como para hacerlo".

Sobre su continuidad en Juventus, aclaró que "en junio haremos un balance del trabajo realizado y sabremos a qué podemos aspirar, siempre pensando en lo mejor para el club y para sus aficionados", aludiendo a la fecha de vencimiento acordada en su momento con opción de extender el vínculo en función de los resultados obtenidos.

"Todos trabajamos con el mismo objetivo, que no es otro que lograr la clasificación a la próxima Champions", explicó en la previa del duelo con Lecce y en una jornada en la que el club turinés anunció oficialmente que Marco Ottolini es el nuevo director deportivo.

Para el ex directivo del Genoa se trata de un regreso pues estuvo en Juventus entre 2018 y 2022 para ocuparse del sector a cargo del "scouting" internacional y de observar a los jugadores cedidos a préstamo.

Spalletti le dio "la bienvenida a un profesional de primer nivel y a quien todos aquellos que lo conocen lo consideran una persona de bien" que "será el encargado de ocuparse del mercado de pases. Yo no hablaré de ese tema y solamente diré que estoy contento con el plantel que tengo y que no espero nada" en ese sentido.

En lo que hace al duelo con Lecce, Spalletti anticipó que podrá contar finalmente con el delantero portugués Francisco Conceicao, quien está "recuperado" de su lesión y podría acompañar en ataque al turco Kenan Yildiz o ingresar con el partido en marcha, mismo discurso para el estadounidense nacionalizado canadiense Jonathan David y para el belga Lois Openda, "que jugarán, pero no juntos", aclaró.

Convocado también el lateral colombiano Juan Cabal y marginado el polaco Arkadiusz Milik, afectado por una fatiga muscular que lo suma a la lista de ausentes que también integran el serbio Dusan Vlahovic, Daniele Rugani, Federico Gatti y el arquero Carlo Pinsoglio.

Lecce recupera al angoleño Kialonda Gaspar y al zambiano Lameck Banda, que viajarán en vuelo chárter a Turín tras regresar de sus respectivas selecciones, eliminadas en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, para sumarse a un plantel que tras visitar a Juventus chocará con Roma, Parma, Inter (este último recuperando el partido pendiente de la decimosexta fecha por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad), Milan y Lazio.

Una seguidilla que pone en guardia al equipo de Di Francesco, quien deberá ver el partido de mañana desde las gradas porque cumplirá una suspensión de dos fechas, y que obliga a pensar en los posibles refuerzos a incorporar con el objetivo de lograr la permanencia en "un mercado difícil porque los clubes que tienen futbolistas que no juegan, no los ceden, o lo hacen a valores muy altos", destacó Pantaleo Corvino, responsable del área técnica del club.

Mientras evalúa las opciones, Lecce necesita sumar y tratará de llevarse algo de Turín mañana con el argentino Santiago Pierotti en el once inicial y el chileno Matías Pérez en el banco ante un rival que anuncia al brasileño Gleison Bremer desde el primer minuto en el equipo de Spalletti. (ANSA).