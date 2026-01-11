Serie A: Juventus cierra la vigésima fecha contra Cremonese

La "Vecchia Signora" del DT Luciano Spalletti cayó al quinto puesto de la tabla de posiciones con 36 puntos, catorce más que Cremonese, que ascendió para esta temporada de la Serie A con Sassuolo (23) y Pisa (13).

"No sé cuántos puntos podemos sumar de aquí al final. Aún nos queda mucho camino por recorrer y muchísimos partidos por jugar.

Lo importante es pensar partido a partido, sobre todo porque a veces estamos ilusionados y a veces más apagados. Luego volveremos a hablar de ello", aseguró Spalletti.

"Mi Juventus creció mucho en este período, pero aún queda mucho por aprender. Hay aspectos cruciales, no para quedar en segundo ni en tercer lugar, como recuperar el balón inmediatamente, que da confianza y permite retomar la jugada donde la habrías dejado, o los duelos y los segundos balones", afirmó Spalletti en rueda de prensa.

"Habrá peligro contra Cremonese. (Davide) Nicola es un entrenador al que respeto mucho", aseguró Spalletti sobre su colega del equipo que llegará a Turín sin conocer la victoria en sus cinco partidos más recientes de la Serie A.

Diferente es el presente de Juventus, que ganó cuatro de sus cinco partidos más recientes en la Serie A, pues solo igualó 1-1 como local ante Lecce antes de golear por 3-0 al Sassuolo por la fecha 19 del torneo de la primera división del "Calcio".

"El partido contra Sassuolo podría ser una gran inyección de confianza para (Jonathan) David. Hizo un gran partido", ponderó Spalletti sobre el delantero canadiense, quien abrió el marcador en el duelo de la fecha 19 tras fallar un penal contra Lecce.

"Tácticamente, crea espacios para que sus compañeros corran, y eso ocurrió con el gol de (Fabio) Miretti (ante Sassuolo, Ndr).

Tiene buena comprensión del equipo y corre mucho, pero espero que siga mejorando. Mañana le daremos otro impulso", confió Spalletti sobre David.

Por otra parte, Spalletti, que asumió en la décima fecha tras el despido del croata Igor Tudor, reconoció que "hay dos espacios" por cubrir en el plantel durante el libro de pases del invierno europeo, pero se negó a precisar qué jugadores pidió a la directiva.

"No pedí nada en el mediocampo. Estoy contento con lo que tengo, pero hay dos posiciones que necesitan cubrirse. Nos faltan algunas posiciones, así que estamos atentos para ver si puede cubrir también esa doble función, pero tengo plena confianza en el trabajo de nuestra directiva, tanto el general como el deportivo, y ellos están a cargo del libro de pases", aclaró en alusión al director ejecutivo, el francés Damien Comolli, y al director deportivo Marco Ottolini.

El zaguero brasileño Gleison Bremer volverá a ser titular mañana en el partido ante Cremonese, justamente el rival al que Spalletti superó en su debut como DT de Juventus hace 74 días.

"Con Juventus no hay que andarse con rodeos, es un equipo de gran nivel que ha comenzado a remontar hasta las posiciones que se merece. Querrán presionar al máximo ante su afición, pero como siempre, trabajaremos para intentar desbaratarles el partido", adelantó Nicola, que mañana sufrirá la ausencia por lesión del argentino Martín Payero.

La ausencia de Payero será la única variante de Cremonese, que llegará al Allianz Stadium de Turín tras haber empatado 2-2 como local ante Cagliari, que marcha decimoquinto con 19 puntos.

"Es raro que podamos alinear siempre el mismo equipo, en parte porque no tenemos muchas opciones en algunas zonas. En el mediocampo, intentamos cubrir algunas carencias experimentando con soluciones que podrían ser útiles más adelante, mientras que en defensa, seguimos usando a los mismos jugadores de siempre", recordó Nicola.

"Este proceso también nos puede ayudar a evaluar el libro de pases para ver dónde podemos aportar algo", reconoció el DT del Cremonese, quien confió que sus jugadores mostrarán ante Juventus "la predisposición al juego y la voluntad de asumir responsabilidades con acciones individuales como ante Cagliari".

Justamente el equipo dirigido por Fabio Pisacane protagonizará el otro partido que completará la vigésima fecha de la Serie A, pues visitará al Genoa de su colega Daniele De Rossi, que marcha decimoséptimo con 16 unidades, dos más que Fiorentina, en zona de descenso con Hellas Verona y Pisa. (ANSA).