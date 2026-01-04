Serie A: juventus dejó pasar el tren

El zambiano Lameck Banda, que viajó en vuelo chárter rumbo a Turín tras su participación en la Copa Africana de Naciones y arrancó como titular, puso en ventaja al equipo del hoy suspendido Eusebio Di Francesco cuando se jugaba tiempo adicionado al primer capítulo, pero el estadounidense Weston McKennie estableció la igualdad a poco de iniciado el complemento.

El empate con el que Juventus recibió el año nuevo se tradujo en silbidos de gran parte del público presente en el Allianz Stadium (ante unos 41.000 espectadores) y se explica también en gran medida en el penal malogrado por el estadounidense nacionalizado canadiense Jonathan David a los 66'.

Un remate que alcanzó a rechazar con los pies el arquero Wladimiro Falcone, la figura de la cancha que le permitió a Lecce sumar un punto más que importante en su lucha por la permanencia ante uno de los siempre candidatos a pelear por el título.

En ese penal fallado, en el "regalo" de Andrea Cambiaso que le permitió a Banda inaugurar el marcador y en la actuación de Falcone se explica también un empate con sabor a derrota para Juventus y a gloria para los visitantes en una jornada en la que también igualaron en uno Genoa y Pisa y Sassuolo y Parma y Como cantó victoria por 1-0 de local frente a Udinese.

El equipo dirigido por el español Cesc F…bregas se afirmó en el sexto puesto y quedó a 3 puntos de distancia (con un partido pendiente de la decimosexta fecha que jugará el 15 de enero de local frente al Milan) de una Juventus que tras la derrota en casa del campeón Napoli había superado a Bologna, a Roma y a Pisa.

Con 33 unidades, la "Vecchia Signora" igualó justamente la línea del "giallorosso" de Gian Piero Gasperini, que hoy cerraba la jornada de adelantos en campo de un Atalanta al que el hoy entrenador de la Roma condujo a la gloria luego de 9 temporadas en el cargo.

Spalletti, que supo ser campeón con Napoli hace 3 temporadas antes de su breve y poco feliz paso por la selección "azzurra", pretendía que Juventus alcanzara una continuidad que hoy se cortó con un empate impensado en un partido en el que el brasileño Gleison Bremer no pudo celebrar como esperaba sus 100 partidos con la casaca del equipo turinés.

Otro brasileño, Danilo, hoy jugador del Flamengo, volvió como espectador al Allianz Stadium, que lo recibió con una ovación, que agradeció porque -dijo- "llevo estos colores en el corazón", al aludir a su paso por una Juve con la que celebró en sus tiempos "scudetto", Copa Italia y Supercopa.

Juventus generó la primera situación de riesgo a los 3', con un remate potente de Cambiaso al que respondió con solvencia Falcone, quien 5 minutos después volvió a aparecer en escena para desviar un cabezazo de David e impedir que la pelota ingresara mientras rodaba sobre la línea, tras un centro cruzado del turco Kenan Yildiz.

McKennie y el mismo Cambiaso en 2 oportunidades volvieron a generar peligro sobre el arco de un Lecce que apuntalado por Falcone resistía los embates y que en la primera llegada a fondo sobre la valla de Michele Di Gregorio se puso en ventaja tras un pase de Cambiaso que buscaba a Bremer y le quedó servido a Banda para el 1-0.

Un cachetazo para el local que se fue al descanso silbado por sus simpatizantes y que obligó a Spalletti a ensayar las primeras modificaciones en el inicio del complemento, con el ingreso del germano-kosovar Edon Zhegrova por el portugués Francisco Conceicao en ataque.

Zhegrova se hizo notar casi de inmediato y fue quien inició la jugada que McKennie trocó por el gol del empate tras ser habilitado por Yildiz para aplacar los ánimos del público local, que saboreaba el que pudo ser el tanto del triunfo cuando el árbitro Giuseppe Collu sancionó con penal una mano en el área del francés Mohamed Kaba.

Sus asistentes en el VAR le dieron la razón y David tomó la responsabilidad de ejecutar la falta, pero lo hizo con cierta dosis de displicencia y le permitió a Falcone desviar su remate con los pies para mantener en partido a Lecce, que de la mano de su arquero logró frenar los embates de una Juventus que fue a ciegas por el triunfo.

Falcone volvió a aparecer en acción para frustrar a David y el poste le negó el gol de la victoria a Yildiz en tiempo adicionado, cuando el ingresado belga Lois Openda dilapidó la última ocasión al rematar alto con el arco a su disposición.

Una nueva chance desperdiciada por el equipo de Spalletti, que se retiró tan decepcionado como su público del campo de juego mientras celebraba Lecce, que contó con el argentino Santiago Pierotti hasta los 68' y con el chileno Matías Pérez hasta los 77' (el colombiano Juan Cabal fue suplente en el local al igual que el brasileño Pedro Felipe). (ANSA).